Marc Márquez : pourquoi il n'emmène qu'un seul mécanicien

La performance désastreuse des pilotes Honda s'est poursuivie lors de la première séance d'essais du GP d'Indonésie sur le circuit de Mandalika Street sur l'île touristique de Lombok. Les quatre pilotes habituels Honda ont perdu plus d'une seconde sur le meilleur temps. 13. Nakagami. 13. M. Márquez. 18. Mir. 21. Rins.

Au moins Marc Márquez et Alex Rins peuvent se consoler en pensant qu'ils n'auront plus à supporter la boiteuse Honda RC213V que lors de cinq Grand Prix, après quoi ils enfourcheront pour la première fois leurs nouvelles compagnes - Ducati GP23 et YZR-M1-Yamaha - le 28 novembre à Valence, lors des tests hivernaux de l'IRTA.

"Mais je veux que ces derniers Grands Prix avec Honda se déroulent correctement", a déclaré Marc Márquez. "Car nous avons remporté six championnats du monde en sept ans. Ensuite, nous découvrirons comment se dessine mon avenir avec la nouvelle équipe et la nouvelle moto".

Marc Márquez a signé un protocole d'accord avec Gresini Racing pas plus tard qu'hier matin en Indonésie. Ensuite, Marc et Gresini ont rendu la nouvelle publique. "J'ai attendu parce que je ne voulais pas être distrait pendant les Grands Prix", a expliqué l'homme aux 59 victoires en MotoGP. "Ce n'est que mercredi, ici en Indonésie, que nous avons clarifié certains détails du contrat avec Gresini. J'avais plusieurs projets, rester chez Honda était une possibilité, car j'avais quelques doutes et je ne voulais pas abandonner ma fidèle équipe. Finalement, j'ai eu des discussions très approfondies avec tous les membres de mon équipe technique. Ils sont tous mes amis et m'ont donné des conseils de manière amicale, ce qui m'a fortement aidé à prendre une décision. J'ai ensuite pu réfléchir à la meilleure solution pour moi personnellement. J'ai alors décidé d'emmener au moins un mécanicien avec moi chez Gresini. Ce ne sera pas un problème, je suppose".

Entre-temps, la nouvelle s'est répandue à Mandalika : Márquez n'emmènera que Javi Ortiz chez Gresini.

"Mais je ne peux pas amener toute l'équipe chez Gresini. Pour deux raisons. Premièrement, je ne veux pas détruire l'équipe Repsol-Honda. Nous sommes maintenant au mois d'octobre, et ils devraient composer une toute nouvelle équipe à court terme. De plus, je ne veux pas perturber Gresini, car ils agissent comme une famille et ont une équipe technique très bien rodée. Je dois donc m'adapter à la nouvelle situation".

Marc Márquez sera-t-il au guidon de la Ducati Desmosedici GP23 de Gresini Racing dès le 28 novembre à Valence, malgré le contrat Honda en vigueur ? "Ce n'est pas encore confirmé. Mais il semble que cela va se faire".

Pour mémoire, lorsque Casey Stoner a quitté Ducati pour Repsol-Honda après quatre ans à l'issue de la saison 2010, les Italiens lui ont finalement permis de participer au test de Valence le 10 novembre. Mais il a dû rouler avec un carénage blanc - et a collé une image de kangourou sur le carénage. Casey a réalisé le meilleur temps du premier coup.

Résultats MotoGP FP1, Mandalika, 13.10.2023

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536 sec

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Résultat Moto2 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1. Gonzalez, Kalex, 1:34,871 min

2. Canet, Kalx, + 0,360 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,389

4. Lowes, Kalex, + 0,471

5. Ogura, Kalex, + 0,513

6. Chantra, Kalex, + 0,541

7. Arenas, Kalex, + 0,567

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,576

9. Foggia, Kalex, + 0,644

10e Arbolino, Kalex, 0,767

En outre :

29. Tulovic, Kalex, + 2,696

30. Acosta, Kalex, + 3,473

(Le leader du championnat du monde, Pedro Acosta, du team Red Bull KTM Ajo, a chuté après le premier tour chronométré).

Résultats Moto3 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1. Moreira, KTM, 1:40,590 min

2. Holgado, KTM, + 0,421 sec

3. Rueda, KTM, + 0,630

4. Kelso, CFMOTO, + 0,776

5. Öncü, KTM, + 0,801

6. Sasaki, Husqvarna, + 0,541

7. Bertelle, Honda, + 0,886

8. Ortolá, KTM, + 0,972

9. Artigas, CFMOTO, + 1,111

10e Munõz, KTM, + 1,124