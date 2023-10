Marc Márquez: perché porta con sé un solo meccanico

Le prestazioni disastrose dei piloti Honda sono continuate nella prima sessione di prove del GP d'Indonesia sul Mandalika Street Circuit dell'isola turistica di Lombok. Tutti e quattro i piloti Honda hanno perso più di 1 secondo rispetto al miglior tempo. 13° Nakagami, 13° M. Márquez, 18° Mir. 18° Mir. 21. Rins.

Almeno Marc Márquez e Alex Rins possono consolarsi pensando che dovranno sopportare la zoppicante Honda RC213V solo per altri cinque Gran Premi, poi passeranno alle loro nuove compagne - Ducati GP23 e YZR-M1 Yamaha - per la prima volta nei test invernali IRTA di Valencia il 28 novembre.

"Ma voglio che questi ultimi Gran Premi con la Honda finiscano con decenza", ha sottolineato Marc Márquez. "Perché abbiamo vinto sei campionati del mondo in sette anni. Dopo di che, scopriremo quale sarà il mio futuro con la nuova squadra e la nuova moto".

Marc Márquez ha firmato una lettera di intenti con Gresini Racing proprio ieri mattina in Indonesia. Poi Marc e Gresini hanno reso pubblica la notizia. "Ho aspettato perché non volevo avere distrazioni durante il Gran Premio", ha detto il 59 volte vincitore della MotoGP. "Solo mercoledì qui in Indonesia abbiamo chiarito alcuni dettagli del contratto con Gresini. Avevo piani diversi, rimanere con la Honda era una possibilità perché avevo qualche dubbio e non volevo deludere la mia fedele squadra. Alla fine ho avuto discussioni molto dettagliate con tutti i membri del mio team tecnico. Sono tutti miei amici e mi hanno dato consigli in modo amichevole, il che mi ha aiutato molto a prendere una decisione. In seguito, ho potuto riflettere su quale sarebbe stata la soluzione migliore per me personalmente. Ho quindi deciso di portare almeno un meccanico da Gresini. Non sarà un problema, credo".

Nel frattempo, a Mandalika si è sparsa la voce: Márquez porterà a Gresini solo Javi Ortiz.

"Ma non posso portare tutta la squadra alla Gresini. Per due motivi. Primo, non voglio distruggere il team Repsol Honda. Siamo a ottobre e dovrebbero mettere insieme una nuova squadra con poco preavviso. Inoltre, non voglio turbare Gresini, perché si comporta come una famiglia e ha una squadra tecnica molto ben preparata. Quindi devo adattarmi alla nuova situazione".

Marc Márquez salirà sulla Ducati Desmosedici GP23 del Gresini Racing già il 28 novembre a Valencia, nonostante il contratto Honda in vigore? "Non è ancora stato confermato. Ma sembra che la cosa si risolverà".

Per ricordare, quando Casey Stoner passò dalla Ducati alla Repsol-Honda dopo la stagione 2010 dopo quattro anni, gli italiani finirono per permettergli di partecipare al test di Valencia del 10 novembre. Ma ha dovuto correre con una carenatura bianca, sulla quale ha applicato l'immagine di un canguro. Casey ha fatto subito il miglior tempo.

Risultato MotoGP FP1, Mandalika, 13.10.2023

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536 sec.

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736

Risultato Moto2 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1° Gonzalez, Kalex, 1:34.871 min.

2° Canet, Kalex, + 0,360 sec.

3° Dixon, Kalex, + 0,389

4° Lowes, Kalex, + 0,471

5° Ogura, Kalex, + 0,513

6° Chantra, Kalex, + 0,541

7° Arenas, Kalex, + 0,567

8° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,576

9° Foggia, Kalex, + 0,644

10° Arbolino, Kalex, 0,767

Inoltre:

29° Tulovic, Kalex, + 2,696

30° Acosta, Kalex, + 3,473

(Il leader del Campionato del Mondo Pedro Acosta del team Red Bull KTM Ajo è caduto dopo il primo giro cronometrato).

Risultato Moto3 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1° Moreira, KTM, 1:40.590 min.

2° Holgado, KTM, + 0,421 sec.

3° Rueda, KTM, + 0,630

4° Kelso, CFMOTO, + 0,776

5° Öncü, KTM, + 0,801

6° Sasaki, Husqvarna, + 0,541

7° Bertelle, Honda, +0,886

8° Ortolá, KTM, +0.972

9° Artigas, CFMOTO, + 1.111

10. Munõz, KTM, + 1.124