Marc Márquez: Porque é que só leva um mecânico com ele

O desempenho desastroso dos pilotos da Honda continuou na primeira sessão de treinos do GP da Indonésia no circuito de rua de Mandalika, na ilha de férias de Lombok. Todos os quatro pilotos Honda perderam mais de 1 segundo para o melhor tempo. 13º Nakagami, 13º M. Márquez, 18º Mir. 18º Mir. 21. Rins.

Pelo menos Marc Márquez e Alex Rins podem consolar-se com a ideia de que só terão de aguentar a fraca Honda RC213V durante mais cinco Grandes Prémios, e depois passarão para as suas novas companheiras - Ducati GP23 e YZR-M1 Yamaha - pela primeira vez no teste de inverno IRTA em Valência, a 28 de novembro.

"Mas quero terminar estes últimos Grandes Prémios com a Honda com decência", observou Marc Márquez. "Porque ganhámos seis campeonatos do mundo em sete anos. Depois disso, vamos descobrir qual é o meu futuro com a nova equipa e a nova moto."

Marc Márquez assinou uma carta de intenções com a Gresini Racing ontem de manhã na Indonésia. Depois Marc e a Gresini vieram a público com a notícia. "Esperei porque não queria ter qualquer distração no Grande Prémio," disse o 59 vezes vencedor de MotoGP. "Foi apenas na quarta-feira, aqui na Indonésia, que esclarecemos alguns detalhes do contrato com a Gresini. Eu tinha planos diferentes, ficar com a Honda era uma possibilidade porque tinha algumas dúvidas e não queria desiludir a minha fiel equipa. No final, tive discussões muito pormenorizadas com todos os membros da minha equipa técnica. São todos meus amigos e deram-me conselhos de uma forma amigável, o que me ajudou muito a tomar uma decisão. Depois disso, pude refletir sobre qual seria a melhor solução para mim pessoalmente. Decidi então levar pelo menos um mecânico para a Gresini. Acho que isso não vai ser um problema".

Entretanto, a notícia espalhou-se em Mandalika: Márquez só vai levar Javi Ortiz para a Gresini.

"Mas não posso levar a equipa toda para a Gresini. Por duas razões. Primeiro, não quero destruir a equipa Repsol Honda. Estamos em outubro e eles teriam de formar uma nova equipa a curto prazo. Além disso, não quero perturbar a Gresini, porque eles agem como uma família e têm uma equipa técnica muito bem preparada. Por isso, tenho de me adaptar à nova situação."

Marc Márquez vai estar na Ducati Desmosedici GP23 da Gresini Racing já a 28 de novembro em Valência, apesar do contrato com a Honda em vigor? "Isso ainda não foi confirmado. Mas parece que vai dar certo."

Como lembrete, quando Casey Stoner se mudou da Ducati para a Repsol-Honda após a temporada de 2010, depois de quatro anos, os italianos acabaram permitindo que ele participasse do teste de Valência em 10 de novembro. Mas ele teve que correr com uma carenagem branca - e colocou uma imagem de canguru na carenagem. Casey fez o tempo mais rápido logo de seguida.

Resultado MotoGP FP1, Mandalika, 13.10.2023

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min

2º Viñales, Aprilia, + 0,102

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536 seg

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Resultado Moto2 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1º Gonzalez, Kalex, 1:34.871 min

2º Canet, Kalx, + 0,360 seg

3º Dixon, Kalex, + 0,389

4º Lowes, Kalex, + 0,471

5º Ogura, Kalex, + 0,513

6º Chantra, Kalex, + 0,541

7º Arenas, Kalex, + 0,567

8º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,576

9º Foggia, Kalex, + 0,644

10º Arbolino, Kalex, 0,767

Também:

29º Tulovic, Kalex, + 2.696

30º Acosta, Kalex, + 3,473

(O líder do Campeonato do Mundo Pedro Acosta da equipa Red Bull KTM Ajo caiu após a primeira volta cronometrada).

Resultado Moto3 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1º Moreira, KTM, 1:40.590 min

2º Holgado, KTM, + 0,421 seg

3º Rueda, KTM, + 0,630

4º Kelso, CFMOTO, + 0,776

5º Öncü, KTM, + 0,801

6º Sasaki, Husqvarna, + 0,541

7º Bertelle, Honda, +0,886

8º Ortolá, KTM, +0.972

9º Artigas, CFMOTO, + 1.111

10º Munõz, KTM, + 1.124