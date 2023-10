Mandalika : Bez en forme, Rins roule, Alex Márquez pas



Par Nora Lantschner - Traduction automatique de Allemand

Gold & Goose

Les 22 pilotes titulaires du MotoGP n'ont jamais été sur la grille de départ d'un Grand Prix cette saison, et ce ne sera pas non plus le cas lors du GP d'Indonésie à Lombok : Alex Márquez a interrompu son retour à la compétition après la FP1.

SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.