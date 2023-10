Mandalika: Bez in forma, Rins in sella, Alex Márquez no

In nessun Gran Premio di questa stagione tutti i 22 piloti della MotoGP sono stati presenti sulla griglia di partenza, e non sarà così nemmeno nel GP d'Indonesia a Lombok: Alex Márquez ha interrotto la sua rimonta dopo le FP1.

Alex Márquez ha riportato tre costole rotte in un highsider nella Q1 del GP d'India il 23 settembre. Oggi, venerdì, è tornato per la prima volta in sella alla sua Ducati GP22 sul Mandalika International Street Circuit, ma non è riuscito a rialzare la moto senza assistenza dopo una caduta.

Dopo la sessione, Gresini Racing ha fatto sapere che: Alex Márquez non scenderà in pista nel GP d'Indonesia di questo fine settimana dopo aver testato le sue condizioni fisiche nella prima sessione di prove e aver accusato dolore.

Il bronzo iridato Marco Bezzecchi, invece, ha ricevuto il via libera definitivo dai medici di gara dopo un altro controllo dopo le FP1: anche la stella della VR46 Ducati è stata dichiarata idonea per il resto del weekend, sei giorni dopo la rottura della clavicola (e nonostante la caduta nella prima sessione di prove).

Anche il suo compagno di squadra Luca Marini e il collega di marca Enea Bastianini stanno continuando il loro rientro, così come il pilota LCR Honda Alex Rins. A Motegi, quindici giorni fa, il vincitore di Austin ha dovuto cedere la sua RC213V a Stefan Bradl dopo il venerdì. Anche il bavarese è presente a Lombok, ma ha dichiarato a SPEEDWEEK.com dopo le FP1: "Alex continuerà a guidare, io non sono sulla griglia questo fine settimana".

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.2023):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736