Mandalika: Bez está em forma, Rins corre, Alex Márquez não

Em nenhum Grande Prémio desta época todos os 22 pilotos regulares do MotoGP estiveram na grelha, e também não será esse o caso no GP da Indonésia em Lombok: Alex Márquez abortou o seu regresso após o FP1.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Alex Márquez sofreu três costelas partidas num highsider na Q1 do GP da Índia a 23 de setembro. Hoje, sexta-feira, voltou a montar a sua Ducati GP22 pela primeira vez no Mandalika International Street Circuit, mas não conseguiu pegar na moto sem ajuda após uma queda.

Após a sessão, a Gresini Racing fez saber que: Alex Márquez não vai entrar em pista no GP da Indonésia deste fim de semana depois de ter testado a sua condição física na primeira sessão de treinos livres e de ter sofrido dores.

O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo, Marco Bezzecchi, por outro lado, recebeu a luz verde final dos médicos da corrida depois de outra verificação após a FP1: a estrela da VR46 Ducati foi também declarada apta para o resto do fim de semana, seis dias depois de ter partido a clavícula (e apesar de ter caído na primeira sessão de treinos).

O seu companheiro de equipa Luca Marini e o colega de marca Enea Bastianini também continuam o seu regresso, tal como o piloto da LCR Honda Alex Rins. Em Motegi, há duas semanas, o vencedor de Austin teve de entregar a sua RC213V a Stefan Bradl depois de sexta-feira. O bávaro também está no local em Lombok, mas disse ao SPEEDWEEK.com após o FP1: "O Alex vai continuar a correr, eu não estou na grelha este fim de semana."

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.2023):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736