Mandalika, vendredi : Aprilia double en tête avant "Bez

Au début de la séance d'essais chronométrés de 60 minutes, les coéquipiers de la RC16 Augusto Fernández et Brad Binder se sont retrouvés en vol synchronisé dans le bac à gravier du virage 11.

Après un quart d'heure, le pilote officiel Red Bull-KTM suivant, Jack Miller, a connu une sortie de piste rapide au même endroit, après avoir quitté la ligne idéale propre pour éviter Enea Bastianini qui roulait lentement, la main levée.

Aprilia était en tête de la feuille des temps dès le début de la course : Aleix Espargaró a établi le temps de référence en 1:31,347 min et son coéquipier Maverick Viñales a assuré un doublé pour le constructeur italien de Noale pendant une bonne partie de la course - suivi par l'as Pramac-Ducati Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio et son successeur chez Gresini Racing, Marc Márquez.

Le leader du championnat du monde Pecco Bagnaia a certes réalisé les meilleurs temps sectoriels, mais il est allé loin à plusieurs reprises et n'était que dixième avant les chronométrages décisifs.

A l'approche du dernier quart d'heure, Aleix Espargaró a ouvert le bal des chronométrages avec des pneus arrière tendres frais et a abaissé son propre temps de référence à 1:31,088 min. L'Espagnol de 34 ans a encore accéléré au tour suivant, mais il a chuté au virage 10.

Martin a dû interrompre son tour rapide après une violente frayeur, le premier temps de 1:30 a ensuite été réalisé par Viñales - et à dix minutes de la fin, c'est justement l'as VR46-Ducati Marco Bezzecchi (cinq jours après son opération de la clavicule !) qui a battu le record All Time Lap de Fabio Quartararo de l'année dernière en 1:30,644.

Quartararo lui-même est remonté entre-temps jusqu'à la troisième place et s'est finalement maintenu de justesse dans le top 10.

Bastianini a chuté au virage 11 à cinq minutes de la fin et, à peine les drapeaux jaunes levés, Brad Binder s'est emparé de son ticket pour la Q2. Son coéquipier KTM Miller a chuté peu après dans le virage 1 (son deuxième crash de la séance), provoquant une nouvelle phase jaune qui a notamment coûté un essai à Bagnaia.

Aleix Espargaró n'était pas concerné et récupérait la première place en 1:30,474 min, Viñales rétablissant le doublé Aprilia.

Il ne restait plus à Bagnaia qu'un dernier tour volant, mais après un dérapage de la roue arrière, il devra faire le détour par la Q1 samedi, une première depuis le GP d'Espagne fin avril à Jerez. Joan Mir, qui le suivait de près, a chuté. Son coéquipier chez Repsol Honda, Marc Márquez, est quant à lui passé directement en Q2 en se classant sixième.

Seuls 21 pilotes MotoGP étaient encore en action vendredi après-midi sur Lombok , Alex Márquez (trois côtes cassées au GP d'Inde) ayant interrompu son retour dès la FP1.

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Résultat Moto2, Mandalika, temps combinés après FP2 (13.10.) :

1. Acosta, Kalex, 1:34,456 min

2. Canet, Kalex, + 0,180 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,222

4. Gonzalez, Kalex, + 0,313

5. Ogura, Kalex, + 0,324

6. Dixon, Kalex, + 0,514

7. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8. Arenas, Kalex, + 0,587

9. Arbolino, Kalex, + 0,597

10. Garcia, Kalex, + 0,701

11. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12. Roberts, Kalex, + 0,727

13. Chantra, Kalex, + 0,775

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15e Ramirez, Kalex, + 0,939



En outre :

23e Tulovic, Kalex, + 1,461