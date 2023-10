Mandalika, venerdì: doppio vantaggio Aprilia davanti a "Bez"

Sempre nella fase iniziale dei 60 minuti di prove cronometrate, i colleghi della RC16 Augusto Fernández e Brad Binder sono atterrati nel letto di ghiaia della curva 11 in un volo sincronizzato.

Dopo un quarto d'ora, il successivo pilota ufficiale Red Bull KTM, Jack Miller, è stato vittima di una rapida caduta nello stesso punto, dopo aver lasciato la linea di gara pulita per evitare Enea Bastianini, che stava guidando lentamente con la mano alzata.

La classifica dei tempi è stata guidata dall'Aprilia fin dall'inizio: Aleix Espargaró ha fatto segnare il tempo di riferimento in 1'31.347" e il suo compagno di squadra Maverick Viñales ha assicurato per lunghi tratti un doppio vantaggio alla casa italiana di Noale - seguito dall'asso della Pramac Ducati Jorge Martin, da Fabio Di Giannantonio e dal suo successore alla Gresini Racing, Marc Márquez.

Il leader del Campionato del Mondo Pecco Bagnaia ha fatto registrare i tempi dei settori più veloci, ma è andato ripetutamente largo ed era solo 10° prima della rincorsa al tempo decisivo.

All'alba dell'ultimo quarto d'ora, Aleix Espargaró ha aperto la serie di inseguimenti cronometrici con pneumatici posteriori morbidi freschi e ha abbassato il suo miglior tempo a 1'31.088". Il 34enne spagnolo è andato di nuovo più veloce nel giro successivo, ma poi è caduto alla curva 10. Martin ha dovuto abbandonare il suo giro veloce dopo aver fatto un errore alla curva 10.

Martin ha dovuto abbandonare il suo giro veloce dopo un forte spavento, Viñales ha poi ottenuto il primo tempo di 1:30 - e a dieci minuti dalla fine, l'asso della VR46 Ducati Marco Bezzecchi (cinque giorni dopo l'operazione alla clavicola!) ha battuto il record sul giro di Fabio Quartararo dello scorso anno in 1:30.644 min.

Lo stesso Quartararo è salito nel frattempo al terzo posto e alla fine è rimasto all'interno della top 10.

Bastianini è caduto alla curva 11 a cinque minuti dalla fine e non appena sono uscite le bandiere gialle, Brad Binder si è aggiudicato il biglietto per la Q2. Il suo compagno di squadra KTM Miller è caduto poco dopo alla curva 1 (la sua seconda caduta della sessione) e ha causato un altro periodo di giallo che è costato a Bagnaia, tra gli altri, un tentativo.

Aleix Espargaró non ne ha risentito e ha riconquistato il primo posto in 1'30.474", Viñales ha ripristinato la doppietta Aprilia.

A Bagnaia è rimasto solo un ultimo giro volante, ma dopo una scivolata della ruota posteriore dovrà prendere la deviazione via Q1 sabato - per la prima volta dal GP di Spagna di fine aprile a Jerez. Joan Mir, che seguiva a poca distanza, è caduto. Il suo compagno di squadra alla Repsol Honda Marc Márquez è passato direttamente alla Q2 in sesta posizione.

Solo 21 piloti della MotoGP erano ancora in azione venerdì pomeriggio a Lombok , perché Alex Márquez (tre costole rotte nel GP dell'India) aveva già abbandonato la sua rimonta dopo le FP1.

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13.10.2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736

Risultato Moto2, Mandalika, tempi combinati dopo le FP2 (13.10.):

1° Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2° Canet, Kalex, + 0,180 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,222

4° Gonzalez, Kalex, + 0,313

5° Ogura, Kalex, + 0,324

6° Dixon, Kalex, + 0,514

7° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8° Arenas, Kalex, + 0,587

9° Arbolino, Kalex, + 0,597

10° Garcia, Kalex, + 0,701

11° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12° Roberts, Kalex, + 0,727

13° Chantra, Kalex, + 0,775

14° Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15° Ramirez, Kalex, + 0,939



Inoltre:

23° Tulovic, Kalex, + 1,461