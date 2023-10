Mandalika, Sexta-Feira: Aprilia com dupla liderança antes de "Bez"



por Nora Lantschner - Automatic translation from German

O piloto de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró, fez o melhor tempo no primeiro dia do GP da Indonésia de 2023, apesar de ter caído, enquanto o líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia (Ducati), não conseguiu entrar diretamente na Q2.

