Brad Binder (KTM/4º): "Quiero encontrar más velocidad en las curvas".

Con un 8º y un 4º puestos, Brad Binder siempre estuvo en el lado seguro el viernes en lo que se refiere a la entrada directa en la Calificación 2, aunque por supuesto los entrenamientos libres no tienen influencia directa en esta medida. El piloto oficial de Red Bull KTM y actual cuarto clasificado del Campeonato del Mundo perdió sólo 0.288 seg al final de la primera sesión clasificatoria respecto al mejor tiempo de Aleix Espargaró (Aprilia), que quiere disputarle su cuarta plaza mundialista.

"Sí, este viernes no ha ido tan mal", señaló el sudafricano. "Por la mañana me he sentido bastante bien. Hemos trabajado la puesta a punto bastante pronto. Al final, todo me pareció bien".

"Pero al principio de los entrenamientos cronometrados de la tarde todavía probamos una puesta a punto ligeramente diferente", añadió el Campeón del Mundo de Moto3 de 2016. "Pero con eso no me sentí tan cómodo, casi me caigo en la curva 11. He conseguido evitar la caída, luego me he salido de la pista. Creo que Augusto me siguió un poco demasiado rápido entrando en esa curva, su rueda delantera patinó. Por desgracia, me llevó con él. Este incidente nos ha retrasado un poco porque hemos tenido que utilizar los neumáticos de la mañana. Después he vuelto a la pista y he dado algunas vueltas más. Hemos probado y cambiado algunas cosas hasta que me he sentido mejor sobre la moto. En las dos últimas tandas mis sensaciones con la moto mejoraron un poco".

"Lo principal es que hemos vuelto a la Q2, lo cual es genial", fue la conclusión de Brad. "Ahora tenemos que juntarlo todo mañana en la Q2 por la mañana y atacar en el sprint por la tarde".

"Tenemos que intentar mantener el agarre un poco más consistente para poder pilotar más limpio. La moto es un poco agresiva, pero por lo demás funciona bien", añadió Binder. "Si podemos mejorar un poco más y conseguir más velocidad en curva, estaré contento".

Resultado Entrenamientos MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 mins.

2º Viñales, Aprilia, + 0.154 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.170

4º Binder, KTM, + 0.288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0.725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0.755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.802

12º Marini, Ducati, + 0.893

13º Zarco, Ducati, + 0.983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.087

16º Bagnaia, Ducati, + 1.161

17º Nakagami, Honda, + 1.181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19º Mir, Honda, + 1.653

20º Bastianini, Ducati, + 1.734

21º Rins, Honda, + 1.952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.102 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0.759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736

Resultado Moto2, Mandalika, tiempos combinados tras FP2 (13.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2º Canet, Kalex, + 0.180 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0.222

4º González, Kalex, + 0,313

5º Ogura, Kalex, + 0.324

6º Dixon, Kalex, + 0.514

7º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.538

8º Arenas, Kalex, + 0.587

9º Arbolino, Kalex, + 0,597

10º García, Kalex, + 0,701

11º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12º Roberts, Kalex, + 0,727

13º Chantra, Kalex, + 0,775

14º Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15º Ramírez, Kalex, + 0,939



