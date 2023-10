Brad Binder (KTM/4e) : "Je veux trouver plus de vitesse en virage".

Avec les 8ème et 4ème places obtenues vendredi, Brad Binder a toujours été du côté de la sécurité en ce qui concerne l'accès direct à la Qualifying Stage 2, même si bien entendu les essais libres n'ont pas d'influence directe sur cette mesure. Le pilote officiel Red Bull KTM, actuel quatrième du championnat du monde, n'a perdu que 0,288 seconde à l'issue de la première séance d'essais chronométrés sur le meilleur temps d'Aleix Espargaró (Aprilia), qui tente de lui contester sa quatrième place au championnat du monde.

"Oui, ce vendredi n'était pas si mal", a constaté le Sud-Africain. "Je me sentais plutôt bien en début de journée. Nous avons trouvé les réglages assez tôt. A la fin, tout semblait correct".

"Mais au début de la séance d'essais chronométrés de l'après-midi, nous avons quand même essayé un set-up un peu différent", a ajouté le Champion du Monde Moto3 2016, "mais je ne me sentais pas très à l'aise avec ça, j'ai presque chuté au virage 11. J'ai réussi à éviter la chute, puis je me suis retrouvé hors de la piste. Je pense qu'Augusto m'a suivi un peu trop vite à l'entrée de ce virage, sa roue avant a glissé. Malheureusement, il m'a entraîné avec lui. Cet incident nous a un peu retardés, car nous avons dû utiliser les pneus du matin. Un peu plus tard, je suis retourné sur la piste et j'ai fait quelques tours supplémentaires. Nous avons ensuite essayé et modifié quelques petites choses jusqu'à ce que je me sente mieux sur la moto. Au cours des deux derniers runs, mon feeling avec la moto s'est un peu amélioré".

"L'essentiel est que nous soyons à nouveau en Q2, c'est génial", concluait Brad. "Maintenant, nous devons tout mettre en place demain en Q2 le matin et attaquer au sprint l'après-midi".

"Nous devons essayer de maintenir un grip un peu plus constant pour que je puisse rouler plus proprement. La moto est un peu agressive, mais sinon elle fonctionne bien", a ajouté Binder. "Si nous pouvons nous améliorer encore un peu et prendre plus de vitesse en virage, je serai content".

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Résultat Moto2, Mandalika, temps combinés après FP2 (13.10.) :

1. Acosta, Kalex, 1:34,456 min

2. Canet, Kalex, + 0,180 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,222

4. Gonzalez, Kalex, + 0,313

5. Ogura, Kalex, + 0,324

6. Dixon, Kalex, + 0,514

7. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8. Arenas, Kalex, + 0,587

9. Arbolino, Kalex, + 0,597

10. Garcia, Kalex, + 0,701

11. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12. Roberts, Kalex, + 0,727

13. Chantra, Kalex, + 0,775

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15e Ramirez, Kalex, + 0,939



En outre :

23e Tulovic, Kalex, + 1,461