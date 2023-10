Brad Binder (KTM/4°): "Voglio trovare più velocità in curva".

Con l'8° e il 4° posto, venerdì Brad Binder è sempre stato al sicuro per quanto riguarda l'accesso diretto alle qualifiche 2, anche se ovviamente le prove libere non hanno un'influenza diretta su questa misura. Il pilota ufficiale Red Bull KTM e attuale quarto pilota del Campionato del Mondo ha perso solo 0,288 secondi alla fine della prima sessione di qualifiche rispetto al miglior tempo di Aleix Espargaró (Aprilia), che vuole sfidarlo per il suo quarto posto nel Campionato del Mondo.

"Sì, questo venerdì non è stato male", ha osservato il sudafricano. "Al mattino mi sentivo abbastanza bene. Abbiamo lavorato sulla messa a punto abbastanza presto. Alla fine, tutto è andato bene".

"Ma all'inizio delle prove cronometrate del pomeriggio abbiamo provato ancora un assetto leggermente diverso", ha aggiunto il campione del mondo Moto3 2016, "ma non mi sentivo molto a mio agio e ho rischiato di cadere alla curva 11. Sono riuscito a evitare la caduta, poi ho fatto il giro di boa. Sono riuscito a evitare la caduta, ma poi sono uscito di pista. Credo che Augusto mi abbia seguito un po' troppo velocemente in quella curva, la sua ruota anteriore è scivolata. Purtroppo mi ha trascinato con sé. Questo incidente ci ha un po' rallentato perché abbiamo dovuto usare le gomme del mattino. In seguito sono tornato in pista e ho fatto qualche altro giro. Abbiamo provato e cambiato alcune piccole cose finché non mi sono sentito meglio sulla moto. Negli ultimi due giri il mio feeling con la moto è migliorato un po'".

"La cosa più importante è che siamo tornati in Q2, il che è fantastico", ha concluso Brad. "Ora dobbiamo mettere tutto a punto domani in Q2 al mattino e attaccare in volata nel pomeriggio".

"Dobbiamo cercare di mantenere l'aderenza un po' più costante, in modo da poter guidare in modo più pulito. La moto è un po' aggressiva, ma per il resto funziona bene", ha aggiunto Binder. "Se riusciamo a migliorare ancora un po' e ad avere più velocità in curva, sarò contento".

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736

Risultato Moto2, Mandalika, tempi combinati dopo le FP2 (13.10.):

1° Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2° Canet, Kalex, + 0,180 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,222

4° Gonzalez, Kalex, + 0,313

5° Ogura, Kalex, + 0,324

6° Dixon, Kalex, + 0,514

7° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8° Arenas, Kalex, + 0,587

9° Arbolino, Kalex, + 0,597

10° Garcia, Kalex, + 0,701

11° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12° Roberts, Kalex, + 0,727

13° Chantra, Kalex, + 0,775

14° Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15° Ramirez, Kalex, + 0,939



Inoltre:

23° Tulovic, Kalex, + 1,461