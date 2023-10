Brad Binder (KTM/4º): "Quero encontrar mais velocidade nas curvas".

Com um 8º e um 4º lugares, Brad Binder esteve sempre do lado seguro na sexta-feira no que toca à entrada direta na Qualificação 2, embora, claro, os treinos livres não tenham influência direta nesta medida. O piloto de fábrica da Red Bull KTM e atual quarto classificado do Campeonato do Mundo perdeu apenas 0,288 segundos no final da primeira sessão de qualificação para o melhor tempo de Aleix Espargaró (Aprilia), que quer desafiá-lo pelo seu quarto lugar no Campeonato do Mundo.

"Sim, esta sexta-feira não foi muito má", observou o sul-africano. "De manhã senti-me bastante bem. Trabalhamos o set-up muito cedo. No final, senti-me bem".

"Mas no início dos treinos cronometrados da tarde ainda tentámos uma afinação ligeiramente diferente", acrescentou o Campeão do Mundo de Moto3 de 2016. "Mas com isso não me senti muito confortável, quase caí na curva 11. Consegui evitar a queda, mas depois saí da pista. Acho que o Augusto seguiu-me um pouco depressa demais na curva e a roda dianteira dele escorregou. Infelizmente, levou-me com ele. Este incidente atrasou-nos um pouco porque tivemos de utilizar os pneus da manhã. Mais tarde voltei à pista e dei mais algumas voltas. Experimentámos e mudámos algumas pequenas coisas até me sentir melhor na moto. Nas duas últimas corridas, senti-me um pouco melhor com a moto."

"O principal é que estamos de volta à Q2, o que é ótimo", concluiu Brad. "Agora temos de fazer tudo em conjunto amanhã na Q2 de manhã e atacar no sprint à tarde."

"Temos de tentar manter a aderência um pouco mais consistente para poder rodar de forma mais limpa. A moto é um pouco agressiva, mas de resto funciona bem", acrescentou Binder. "Se conseguirmos melhorar um pouco mais e ganhar mais velocidade em curva, ficarei contente."

Resultado dos treinos de MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,154 seg.

3.º Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4º Binder, KTM, + 0,288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0,755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0,893

13º Zarco, Ducati, + 0,983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16º Bagnaia, Ducati, + 1,161

17º Nakagami, Honda, + 1,181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19º Mir, Honda, + 1,653

20º Bastianini, Ducati, + 1,734

21º Rins, Honda, + 1,952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Resultado Moto2, Mandalika, tempos combinados após FP2 (13.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2º Canet, Kalex, + 0,180 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,222

4º Gonzalez, Kalex, + 0,313

5º Ogura, Kalex, + 0,324

6º Dixon, Kalex, + 0,514

7º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8º Arenas, Kalex, + 0,587

9º Arbolino, Kalex, + 0,597

10º Garcia, Kalex, + 0,701

11º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12º Roberts, Kalex, + 0,727

13º Chantra, Kalex, + 0,775

14º Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15º Ramirez, Kalex, + 0,939



Também:

23º Tulovic, Kalex, + 1.461