Miguel Oliveira (Aprilia/7º): "Tenemos trabajo por hacer".

Miguel Oliveira (28) se ha caído en el circuito urbano de Mandalika por la mañana y no ha podido pasar del 19º puesto en la FP1, a 1.636 segundos de Jorge Martin Aleix Espargaró. Pero el ganador del año pasado mejoró mucho en la sesión clasificatoria de la tarde, consiguiendo el 7º puesto, pasando así directamente a la Q2 y reduciendo la diferencia con el mejor tiempo de Aleix Espargaró a unos manejables 0.725 seg.

"Sí, hoy ha ido bien. La última tanda con los neumáticos blandos ha funcionado satisfactoriamente, había muchas banderas amarillas. Empecé a impacientarme porque necesitaba otra vuelta rápida. Pero finalmente conseguí una vuelta limpia sin tráfico. Pero no sabía si ese tiempo sería suficiente para estar entre los diez primeros y entrar en la Q2", explicó el piloto del equipo CryptoDATA-RNF Aprilia de Razlan Razali, decimotercero en el Campeonato del Mundo. "Porque el mejor tiempo de 1:30.4 min era realmente notable. Yo hice 1:31.199 min. Así que la diferencia era bastante grande. Pero ahora estoy contento e intentaré mejorar algunos detalles con el equipo para el sábado. Todavía tenemos que trabajar en el ritmo de carrera".

Aprilia consiguió una doble ventaja el viernes con Espargaró y Viñales, como ya hizo en Barcelona en septiembre. Los técnicos de Aprilia creen que esto tiene que ver con el poco agarre del nuevo asfalto.

Oliveira no quiere hacer comentarios al respecto. "No lo sé", dijo. "Es algo interesante. Ayer eché otro vistazo al trazado del circuito. Entonces pensé que no debíamos preocuparnos porque el trazado se adapta a muchos puntos fuertes de nuestra moto. Pero en mi caso, necesito entender mejor dónde podemos exprimir más la moto. De momento no me siento lo suficientemente cómodo. Pierdo demasiado tiempo en el rápido segundo sector. No puedo girar lo suficientemente rápido, me falta estabilidad. Creo que puedo acercarme a los pilotos oficiales de Aprilia si mejoramos la puesta a punto. Ese es mi objetivo".

El circuito de Mandalika, de 4,3 km, ha sido completamente reasfaltado antes del segundo GP de Indonesia, en la isla de Lombok. Cuenta con 17 curvas, 11 a derechas y 6 a izquierdas. La recta más larga sólo tiene 507 metros.

"El agarre es bueno", señala Miguel. "La superficie es muy plana, no hay baches. Los bordillos son muy cómodos. Han hecho un buen trabajo. Pero la línea de carrera que puedes usar con buen agarre es muy estrecha, ese es el problema."

Resultado Entrenamientos MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 mins.

2º Viñales, Aprilia, + 0.154 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.170

4º Binder, KTM, + 0.288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0.725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0.755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.802

12º Marini, Ducati, + 0.893

13º Zarco, Ducati, + 0.983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.087

16º Bagnaia, Ducati, + 1.161

17º Nakagami, Honda, + 1.181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19º Mir, Honda, + 1.653

20º Bastianini, Ducati, + 1.734

21º Rins, Honda, + 1.952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.102 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0.759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736

Resultado Moto2, Mandalika, tiempos combinados tras FP2 (13.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2º Canet, Kalex, + 0.180 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0.222

4º González, Kalex, + 0,313

5º Ogura, Kalex, + 0.324

6º Dixon, Kalex, + 0.514

7º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.538

8º Arenas, Kalex, + 0.587

9º Arbolino, Kalex, + 0,597

10º García, Kalex, + 0,701

11º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12º Roberts, Kalex, + 0,727

13º Chantra, Kalex, + 0,775

14º Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15º Ramírez, Kalex, + 0,939



