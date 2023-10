Miguel Oliveira (Aprilia/7e) : "Nous avons du travail à faire".

Miguel Oliveira (28 ans) a chuté le matin sur le circuit de Mandalika Street et n'a donc pas pu faire mieux que 19e en FP1, à 1,636 seconde de Jorge Martin Aleix Espargaró. Mais le vainqueur de l'an dernier s'est fortement amélioré l'après-midi lors des essais chronométrés et s'est assuré la 7e place, accédant ainsi directement à la Q2 et réduisant l'écart avec le meilleur temps d'Aleix Espargaró à un écart raisonnable de 0,725 sec.

"Oui, la journée d'aujourd'hui a été bonne. Le dernier run avec les pneus tendres a fonctionné de manière satisfaisante, il y avait beaucoup de drapeaux jaunes. Je commençais à m'impatienter, car il me fallait encore un tour rapide. Mais finalement, j'ai réussi à décrocher un tour propre sans trafic. Mais je ne savais pas si ce temps suffirait pour le top 10 et la Q2", a expliqué le treizième du championnat du monde, issu de l'équipe CryptoDATA-RNF-Aprilia de Razlan Razali. "Car le meilleur temps de 1:30,4 min était vraiment remarquable. J'ai fait 1:31,199 min. L'écart était donc assez important. Maintenant, je suis quand même content et je vais essayer d'améliorer quelques détails avec l'équipe pour samedi. Nous avons encore du travail à faire sur le rythme de course".

Aprilia a réalisé un doublé vendredi avec Espargaró et Viñales, comme en septembre à Barcelone. Selon les techniciens d'Aprilia, cela est dû au peu d'adhérence du nouvel asphalte.

Oliveira ne veut pas s'exprimer à ce sujet. "Je ne sais pas", dit-il. "C'est une chose intéressante. Hier, j'ai regardé à nouveau attentivement le tracé du circuit. Je me suis alors dit que nous ne devions pas nous inquiéter, car le tracé convient à de nombreux points forts de notre moto. Mais dans mon cas, je dois encore mieux comprendre où nous pouvons tirer davantage de la moto. Pour l'instant, je ne me sens pas encore assez à l'aise. Je perds trop de temps dans le deuxième secteur rapide. Je n'arrive pas à tourner assez vite, il manque de la stabilité. Je pense que je peux me rapprocher des pilotes d'usine Aprilia si nous améliorons encore les réglages. C'est mon objectif".

Le circuit de Mandalika, long de 4,3 km, a été entièrement réasphalté avant le deuxième GP d'Indonésie sur l'île de Lombok. Il comporte 17 virages, 11 virages à droite et 6 virages à gauche. La plus longue ligne droite s'étend sur seulement 507 mètres.

"L'adhérence est bonne", a constaté Miguel. "Le revêtement est très plat, il n'y a pas de bosses. Les entailles sont très agréables. Ils ont fait un bon travail. Mais la ligne idéale que tu peux utiliser avec un bon grip est très étroite, c'est le problème".

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Résultat Moto2, Mandalika, temps combinés après FP2 (13.10.) :

1. Acosta, Kalex, 1:34,456 min

2. Canet, Kalex, + 0,180 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,222

4. Gonzalez, Kalex, + 0,313

5. Ogura, Kalex, + 0,324

6. Dixon, Kalex, + 0,514

7. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8. Arenas, Kalex, + 0,587

9. Arbolino, Kalex, + 0,597

10. Garcia, Kalex, + 0,701

11. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12. Roberts, Kalex, + 0,727

13. Chantra, Kalex, + 0,775

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15e Ramirez, Kalex, + 0,939



En outre :

23e Tulovic, Kalex, + 1,461