Miguel Oliveira (Aprilia/7°): "Abbiamo del lavoro da fare".

Il pilota RNF Aprilia Miguel Oliveira si è accontentato per ora del 7° posto ottenuto venerdì in Indonesia. "Ma voglio avvicinarmi ai piloti Aprilia, questo è il mio obiettivo", ha dichiarato il portoghese.

Miguel Oliveira (28) è caduto sul Mandalika Street Circuit al mattino e non è quindi riuscito ad andare oltre il 19° posto nelle FP1, a 1,636 secondi da Jorge Martin Aleix Espargaró. Ma il vincitore dello scorso anno si è migliorato notevolmente nella sessione di qualifiche pomeridiana, ottenendo il 7° posto, passando così direttamente alla Q2 e riducendo il distacco dal miglior tempo di Aleix Espargaró a un gestibile 0,725 secondi.

"Sì, oggi è andata bene. L'ultimo run con le gomme morbide ha funzionato in modo soddisfacente, ci sono state molte bandiere gialle. Ho iniziato a spazientirmi perché avevo bisogno di un altro giro veloce. Ma alla fine ho fatto un giro pulito senza traffico. Ma non sapevo se quel tempo sarebbe stato sufficiente per entrare nella top ten e nella Q2", ha spiegato il pilota del CryptoDATA-RNF Aprilia, tredicesimo nel Campionato del Mondo, Razlan Razali. "Perché il miglior tempo di 1:30.4 min è stato davvero notevole. Io ho girato in 1:31.199 min. Quindi il distacco era notevole. Ma ora sono contento e cercherò di migliorare alcuni dettagli con la squadra per sabato. Abbiamo ancora del lavoro da fare sul ritmo di gara".

Venerdì l'Aprilia ha ottenuto un doppio vantaggio con Espargaró e Viñales, come a Barcellona in settembre. I tecnici Aprilia pensano che questo abbia a che fare con la scarsa aderenza del nuovo asfalto.

Oliveira non vuole commentare. "Non lo so", ha detto. "È una cosa interessante. Ieri ho dato un'altra occhiata al layout del circuito. Ho pensato che non dovevamo preoccuparci perché il tracciato si adatta a molti punti di forza della nostra moto. Ma nel mio caso, devo capire meglio dove possiamo spremere di più dalla moto. Al momento non mi sento abbastanza a mio agio. Perdo troppo tempo nel secondo settore veloce. Non riesco a girare abbastanza velocemente, mi manca la stabilità. Penso di potermi avvicinare ai piloti Aprilia se miglioriamo la messa a punto. Questo è il mio obiettivo".

Il circuito di Mandalika, lungo 4,3 km, è stato completamente riasfaltato in vista del secondo GP indonesiano sull'isola di Lombok. Presenta 17 curve, 11 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo più lungo si estende per soli 507 metri.

"L'aderenza è buona", ha osservato Miguel. "La superficie è molto piatta, non ci sono dossi. I cordoli sono molto comodi. Hanno fatto un buon lavoro. Ma la linea di gara che si può utilizzare con una buona aderenza è molto stretta, questo è il problema".

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736

Risultato Moto2, Mandalika, tempi combinati dopo le FP2 (13.10.):

1° Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2° Canet, Kalex, + 0,180 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,222

4° Gonzalez, Kalex, + 0,313

5° Ogura, Kalex, + 0,324

6° Dixon, Kalex, + 0,514

7° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8° Arenas, Kalex, + 0,587

9° Arbolino, Kalex, + 0,597

10° Garcia, Kalex, + 0,701

11° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12° Roberts, Kalex, + 0,727

13° Chantra, Kalex, + 0,775

14° Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15° Ramirez, Kalex, + 0,939



Inoltre:

23° Tulovic, Kalex, + 1,461