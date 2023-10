Miguel Oliveira (Aprilia/7º): "Temos trabalho a fazer".

Miguel Oliveira (28) sofreu uma queda no Mandalika Street Circuit durante a manhã e, por isso, não conseguiu ir além do 19º lugar na FP1, 1,636 segundos atrás de Jorge Martin Aleix Espargaró. Mas o vencedor do ano passado melhorou bastante na sessão de qualificação da tarde, assegurando o 7º lugar, passando assim diretamente para a Q2 e reduzindo a diferença para o melhor tempo de Aleix Espargaró para uns manejáveis 0,725 segundos.

"Sim, hoje foi bom. A última corrida com os pneus macios funcionou de forma satisfatória, houve muitas bandeiras amarelas. Comecei a ficar impaciente porque precisava de outra volta rápida. Mas finalmente consegui uma volta limpa sem tráfego. Mas não sabia se esse tempo seria suficiente para ficar entre os dez primeiros e entrar na Q2", explicou o décimo terceiro classificado do Campeonato do Mundo, o piloto da equipa CryptoDATA-RNF Aprilia de Razlan Razali. "Porque o melhor tempo de 1:30,4 min foi realmente notável. Eu fiz 1:31.199 min. Portanto, a diferença era bastante grande. Mas agora estou contente e vou tentar melhorar alguns pormenores com a equipa para sábado. Ainda temos algum trabalho a fazer no ritmo de corrida."

A Aprilia conseguiu uma dupla liderança na sexta-feira com Espargaró e Viñales, tal como aconteceu em Barcelona em setembro. Os técnicos da Aprilia pensam que isto tem a ver com a baixa aderência do novo asfalto.

Oliveira não quer comentar o assunto. "Não sei", disse ele. "É uma coisa interessante. Ontem voltei a ver o traçado do circuito. Depois pensei que não nos devíamos preocupar porque o traçado adapta-se a muitos pontos fortes da nossa mota. Mas, no meu caso, preciso de perceber melhor onde podemos tirar mais partido da moto. De momento, não me sinto suficientemente confortável. Perco muito tempo no rápido segundo sector. Não consigo virar suficientemente rápido, falta-me estabilidade. Penso que posso aproximar-me dos pilotos de fábrica da Aprilia se melhorarmos a afinação. É esse o meu objetivo".

O Circuito de Mandalika, com 4,3 quilómetros, foi completamente repavimentado antes do segundo GP da Indonésia, na ilha de Lombok. Tem 17 curvas, 11 curvas à direita e 6 curvas à esquerda. A reta mais longa estende-se por apenas 507 metros.

"A aderência é boa", observou Miguel. "A superfície é muito plana, não há solavancos. As bermas são muito confortáveis. Fizeram um bom trabalho. Mas a linha de corrida que se pode usar com boa aderência é muito estreita, esse é o problema."

Resultado dos treinos de MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,154 seg.

3.º Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4º Binder, KTM, + 0,288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0,755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0,893

13º Zarco, Ducati, + 0,983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16º Bagnaia, Ducati, + 1,161

17º Nakagami, Honda, + 1,181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19º Mir, Honda, + 1,653

20º Bastianini, Ducati, + 1,734

21º Rins, Honda, + 1,952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Resultado Moto2, Mandalika, tempos combinados após FP2 (13.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2º Canet, Kalex, + 0,180 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,222

4º Gonzalez, Kalex, + 0,313

5º Ogura, Kalex, + 0,324

6º Dixon, Kalex, + 0,514

7º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8º Arenas, Kalex, + 0,587

9º Arbolino, Kalex, + 0,597

10º Garcia, Kalex, + 0,701

11º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12º Roberts, Kalex, + 0,727

13º Chantra, Kalex, + 0,775

14º Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15º Ramirez, Kalex, + 0,939



Também:

23º Tulovic, Kalex, + 1.461