Remontada relámpago de Bezzecchi (3º): "Vale lo entiende".

Marco Bezzecchi ganó la primera contrarreloj en Indonesia incluso antes de la primera sesión: llegó a Lombok a las 7.50 de la mañana del viernes, después de que la decisión de emprender el viaje a Indonesia no se tomara hasta el miércoles, tras consultar con los médicos.

"Cuando volví a casa el lunes, después de la operación, me sentía como una mierda", nos cuenta el medallista de bronce en la Copa del Mundo de Mandalika con su habitual estilo directo. "El primer pensamiento fue saltarme esta carrera y volar directamente a Phillip Island. Pero aún así fui al gimnasio el lunes para trabajar con Carlo [Casabianca] y mi equipo. El martes me desperté y me sentí mucho mejor. Podía mover mejor el brazo, tenía más fuerza y menos dolor. Así que, por supuesto, quise intentarlo. No todo el mundo estaba de acuerdo, pero al final convencí a todos, especialmente a mi madre. El miércoles por la mañana tuve una última revisión con el médico. Luego cogí el avión y llegué aquí el viernes por la mañana".

El joven piloto del Mooney VR46 también intercambió opiniones con su mentor, Valentino Rossi, antes de decidirse a hacer el regreso relámpago: "Al principio, su punto de vista era un poco más conservador que el mío. Pero cuando le dije que me sentía bien, estuvo de acuerdo. Es un corredor, lo entiende".

Seis días después del accidente de entrenamiento en el rancho y cinco días después de la operación de su clavícula derecha rota, "Bez" volvió a subirse a su Ducati GP22 por primera vez en el circuito urbano internacional de Mandalika, y también aterrizó fuertemente en la grava en los últimos compases de la FP1 ("Me quemé el culo para protegerme el brazo"). No obstante, terminó la primera sesión en 5ª posición.

Antes del segundo entrenamiento, el protegido de Rossi recibió el visto bueno definitivo de los médicos de MotoGP y también fue declarado "apto" para el resto del GP de Indonesia. Así, se mantuvo primero por debajo del tiempo de Fabio Quartararo, pole del año pasado, y entró confiado en la Q2 en tercera posición, aunque Aleix Espargaró volvió a arrebatarle el récord de vuelta de todos los tiempos.

"Estoy bien", aseguró el italiano a la prensa. Al mismo tiempo, sin embargo, admitió: "No ha sido una semana fácil para mí. Las últimas 24 horas fueron las más fáciles. Sólo estuve en el avión, se me hinchó un poco el hombro en el viaje, pero no sufrí mucho. Luego esperé unas horas en Yakarta para tomar el vuelo aquí. He llegado aquí esta mañana y, por suerte, las sensaciones no han sido tan malas cuando me he subido a la moto. No me puedo quejar".

El dolor, sin embargo, se siente mucho al pilotar, confesó Bezzecchi. "El dolor está ahí, pero me esperaba un poco más, simplemente por la razón de que me dije a mí mismo: 'Me espero lo peor, y luego si es mejor, sólo es mejor'. Pero se nota en todas las fases de frenado. No puedo obtener el mejor rendimiento en cada vuelta. Por ejemplo, empecé lento en la primera tanda de la tarde y luego fui más rápido vuelta tras vuelta. Eso es difícil de gestionar. Mentalmente, sólo intento arriesgar donde realmente tengo que hacerlo".

De cara al resto del fin de semana, el tres veces ganador del GP esta temporada sabe que "mañana va a ser más duro que hoy. Tendré que tener cuidado con mi potencia para el sprint, pero también para la clasificación. Porque la clasificación no es muy larga, pero es muy exigente. Para el domingo, espero que la adrenalina y el espíritu de carrera puedan ayudarme", añadió Bez con una sonrisa. "Hoy he tomado analgésicos, pero no muy fuertes. Tampoco quiero tomarlos muy fuertes, pero depende de cómo evolucione el dolor".

Después de la caída inicial en Barcelona, Bez también ha tenido que lidiar esta temporada con dolores en la mano izquierda y un esguince en el pulgar, especialmente en Misano. Sin embargo, afirma que la situación tras la operación de clavícula no es comparable. "Ahora es mucho peor. En Misano era doloroso, pero ahora el dolor es mucho peor".

En su GP de casa, el piloto de Rimini, de 24 años, aún subió al podio. ¿Repetirá la mezcla de analgésicos y champán este fin de semana? "Bueno, cuando estoy pilotando bien, el champán es sin duda un analgésico muy bueno", sonrió.

Resultado Entrenamientos MotoGP, Mandalika (13.10.2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.154 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.170

4º Binder, KTM, + 0.288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0.755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0.893

13º Zarco, Ducati, + 0.983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.087

16º Bagnaia, Ducati, + 1.161

17º Nakagami, Honda, + 1.181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19º Mir, Honda, + 1.653

20º Bastianini, Ducati, + 1.734

21º Rins, Honda, + 1.952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.102 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0.759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736