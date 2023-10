Le retour éclair de Bezzecchi (3e) : "Vale comprend"

Marco Bezzecchi a remporté la première course contre la montre en Indonésie avant même la première session : il est arrivé à Lombok à 7h50 vendredi matin, alors que la décision de faire le voyage en Indonésie n'avait été prise que mercredi après consultation des médecins.

"Quand je suis rentré chez moi lundi après l'opération, je me suis vraiment senti comme une merde", a raconté le troisième des championnats du monde de Mandalika, direct comme à son habitude. "La première idée était de faire l'impasse sur cette course et de prendre directement l'avion pour Phillip Island. Mais je suis quand même allé au gymnase lundi pour travailler avec Carlo [Casabianca] et mon équipe. Mardi, je me suis réveillé et je me sentais beaucoup mieux. Je pouvais mieux bouger le bras, j'avais plus de force et moins de douleurs. Alors, bien sûr, j'ai voulu essayer. Tout le monde n'était pas d'accord, mais à la fin j'ai réussi à convaincre tout le monde - surtout ma maman. Le mercredi matin, j'ai eu un dernier contrôle chez le médecin. J'ai ensuite pris l'avion et je suis arrivée ici le vendredi matin".

La jeune star de Mooney VR46 a également échangé avec son mentor Valentino Rossi avant de se décider pour ce retour éclair : "Au début, sa vision était un peu plus conservatrice que la mienne. Mais quand je lui ai dit que je me sentais bien, il a accepté. C'est un pilote de course, il comprend".

Six jours après l'accident d'entraînement au ranch et cinq jours après l'opération de la clavicule droite cassée, "Bez" a ensuite enfourché pour la première fois sa Ducati GP22 sur le Mandalika International Street Circuit - et a également atterri lourdement dans le bac à gravier en phase finale de la FP1 ("Je me suis brûlé le cul pour protéger mon bras"). Il a néanmoins terminé la première séance d'essais à la 5e place.

Avant la deuxième séance d'entraînement, le protégé de Rossi a obtenu l'autorisation définitive des médecins du MotoGP et a également été déclaré "apte" pour le reste du GP d'Indonésie. Il a ensuite été le premier à réaliser un temps inférieur à la pole de Fabio Quartararo l'an dernier et s'est hissé en Q2 en troisième position, même si Aleix Espargaró lui a ravi son record de temps de piste.

"Je vais bien", a assuré l'Italien lors de son tour de presse. Mais il a aussi reconnu : "La semaine n'a pas été facile pour moi. Les dernières 24 heures ont été les plus faciles. Je n'étais que dans l'avion, mon épaule a un peu gonflé pendant le voyage, mais je n'ai pas trop souffert. J'ai ensuite attendu quelques heures à Jakarta avant de prendre l'avion pour venir ici. Je suis arrivé ici ce matin et heureusement, quand j'ai sauté sur la moto, les sensations n'étaient pas si mauvaises. Je n'ai pas à me plaindre".

Bezzecchi a toutefois avoué que la douleur était bien présente lorsqu'il roulait. "La douleur est là, mais je m'attendais à quelque chose de plus, simplement parce que je me suis dit : 'Je m'attends au pire - et si c'est mieux, c'est juste mieux'. Mais cela se ressent à chaque phase de freinage. Je ne peux pas avoir la meilleure performance à chaque tour. Par exemple, j'ai commencé lentement lors du premier run de l'après-midi, puis j'ai accéléré tour après tour. C'est difficile à gérer. Dans ma tête, j'essaie simplement de prendre le risque là où je dois vraiment le prendre".

En ce qui concerne la suite du week-end, le triple vainqueur de GP cette saison sait que "ce sera plus dur demain qu'aujourd'hui. Je vais devoir économiser mes forces pour le sprint, mais aussi pour les qualifications. Car si les qualifications ne sont pas très longues, elles sont très exigeantes. Pour dimanche, j'espère que l'adrénaline et l'esprit de course pourront m'aider", a ajouté Bez en souriant. "Aujourd'hui, j'ai pris des analgésiques, mais pas très forts. Je ne veux pas non plus prendre des médicaments trop forts, mais cela dépendra de l'évolution de la douleur".

Après le crash de départ de Barcelone, Bez a déjà dû faire face cette saison, notamment à Misano, à des douleurs à la main gauche et à une entorse du pouce. La situation après l'opération de la clavicule n'est toutefois pas comparable. "C'est bien pire maintenant. A Misano, c'était douloureux, mais maintenant la douleur est bien pire".

Lors de son GP à domicile, le pilote de 24 ans originaire de Rimini a tout de même réussi à monter sur le podium. Va-t-il répéter le mélange d'antidouleurs et de champagne ce week-end ? "Eh bien, quand je suis bien sur la route, le champagne est certainement un très bon antidouleur", a-t-il déclaré en souriant.

Résultats des essais MotoGP, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736