Rientro fulmineo di Bezzecchi (3°): "Vale capisce".

Marco Bezzecchi ha vinto la prima gara contro il tempo in Indonesia ancor prima della prima sessione: è arrivato a Lombok alle 7.50 di venerdì mattina, dopo che la decisione di intraprendere il viaggio verso l'Indonesia era stata presa solo mercoledì dopo un consulto con i medici.

"Quando sono tornato a casa il lunedì dopo l'operazione, mi sentivo davvero di merda", ci racconta il bronzo mondiale di Mandalika con il suo solito piglio diretto. "Il primo pensiero è stato quello di saltare questa gara e volare direttamente a Phillip Island. Ma lunedì sono andato comunque in palestra per lavorare con Carlo [Casabianca] e il mio equipaggio. Martedì mi sono svegliato e mi sentivo molto meglio. Potevo muovere meglio il braccio, avevo più forza e meno dolore. Quindi, ovviamente, ho voluto provare. Non tutti erano d'accordo, ma alla fine ho convinto tutti, soprattutto mia madre. Mercoledì mattina ho fatto un ultimo controllo dal medico. Poi ho preso l'aereo e sono arrivata qui venerdì mattina".

Il giovane Mooney VR46 ha anche scambiato opinioni con il mentore Valentino Rossi prima di decidere di fare il ritorno al fulmicotone: "All'inizio il suo punto di vista era un po' più conservatore del mio. Ma quando gli ho detto che mi sentivo bene, ha accettato. È un pilota, capisce".

Sei giorni dopo l'incidente in allenamento al ranch e cinque giorni dopo l'intervento chirurgico per la frattura della clavicola destra, "Bez" è tornato in sella alla sua Ducati GP22 per la prima volta sul Mandalika International Street Circuit - ed è anche atterrato pesantemente nella ghiaia nelle fasi finali delle FP1 ("Mi sono bruciato il culo per proteggere il braccio"). Ciononostante, ha concluso le prime prove al 5° posto.

Prima delle seconde prove, il pupillo di Rossi ha ottenuto l'autorizzazione finale dai medici della MotoGP ed è stato dichiarato "in forma" per il resto del GP d'Indonesia. È quindi rimasto primo sotto il tempo della pole dello scorso anno di Fabio Quartararo ed è entrato fiducioso nella Q2 in terza posizione, anche se Aleix Espargaró gli ha strappato di nuovo il record sul giro di tutti i tempi.

"Sto bene", ha assicurato l'italiano alla stampa. Allo stesso tempo, però, ha ammesso: "Non è stata una settimana facile per me. Le ultime 24 ore sono state le più facili. Sono stato solo in aereo, la spalla si è gonfiata un po' durante il viaggio, ma non ho sofferto molto. Poi ho aspettato qualche ora a Giacarta per il volo che mi avrebbe portato qui. Sono arrivato qui stamattina e per fortuna la sensazione non era male quando sono salito sulla moto. Non posso lamentarmi".

Il dolore, tuttavia, è molto sentito quando si pedala, ha confessato Bezzecchi. "Il dolore c'è, ma mi aspettavo qualcosa di più, semplicemente perché mi sono detto: 'Mi aspetto il peggio - e poi se va meglio, va solo meglio'. Ma è evidente in ogni fase della frenata. Non posso ottenere le migliori prestazioni a ogni giro. Ad esempio, nella prima manche del pomeriggio sono partito piano e poi sono diventato più veloce giro dopo giro. È difficile da gestire. Dal punto di vista mentale, cerco solo di prendere il rischio dove serve davvero".

Guardando al resto del weekend, il tre volte vincitore del GP in questa stagione sa che "domani sarà più dura di oggi. Dovrò stare attento alla potenza per lo sprint, ma anche per le qualifiche. Perché le qualifiche non sono molto lunghe, ma sono molto impegnative. Per domenica, spero che l'adrenalina e lo spirito di gara mi aiutino", ha aggiunto Bez con un sorriso. "Oggi ho preso degli antidolorifici, ma non molto forti. Non voglio nemmeno prenderne di troppo forti, ma dipende dall'evoluzione del dolore".

Dopo l'incidente iniziale di Barcellona, Bez ha dovuto fare i conti anche con il dolore alla mano sinistra e la distorsione del pollice in questa stagione, soprattutto a Misano. Tuttavia, afferma che la situazione dopo l'operazione alla clavicola non è paragonabile. "Ora è molto peggio. A Misano era doloroso, ma ora il dolore è molto più forte".

Nel suo GP di casa, il 24enne riminese è comunque salito sul podio. Ripeterà il mix di antidolorifici e champagne questo fine settimana? "Beh, quando sto guidando bene, lo champagne è sicuramente un ottimo antidolorifico", ha sorriso.

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13.10.2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736