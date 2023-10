Regresso relâmpago de Bezzecchi (3º): "A Vale compreende".

Marco Bezzecchi venceu a primeira corrida contra o tempo na Indonésia ainda antes da primeira sessão: chegou a Lombok às 7h50 da manhã de sexta-feira, depois de a decisão de iniciar a viagem para a Indonésia só ter sido tomada na quarta-feira, após consulta com os médicos.

"Quando voltei para casa na segunda-feira, depois da operação, senti-me mesmo mal", disse-nos o medalhista de bronze da Taça do Mundo em Mandalika, com a sua habitual frontalidade. "O primeiro pensamento foi saltar esta corrida e voar diretamente para Phillip Island. Mas mesmo assim fui ao ginásio na segunda-feira para trabalhar com o Carlo [Casabianca] e a minha equipa. Na terça-feira acordei e senti-me muito melhor. Conseguia mexer melhor o braço, tinha mais força e menos dores. Por isso, é claro que quis tentar. Nem toda a gente concordou, mas acabei por convencer toda a gente, especialmente a minha mãe. Na quarta-feira de manhã, fiz o último check-up com o médico. Depois meti-me no avião e cheguei aqui na sexta-feira de manhã."

O jovem Mooney VR46 também trocou impressões com o mentor Valentino Rossi antes de decidir fazer o regresso relâmpago: "No início, a opinião dele era um pouco mais conservadora do que a minha. Mas quando lhe disse que me sentia bem, ele concordou. Ele é um piloto, ele entende".

Seis dias após o acidente de treino no rancho e cinco dias após a cirurgia à clavícula direita partida, "Bez" voltou a montar a sua Ducati GP22 pela primeira vez no Mandalika International Street Circuit - e também aterrou fortemente na gravilha na fase final do FP1 ("Queimei o rabo para proteger o braço"). No entanto, terminou o primeiro treino em 5º lugar.

Antes do segundo treino, o protegido de Rossi recebeu a autorização final dos médicos do MotoGP e foi declarado "apto" para o resto do GP da Indonésia. Ele então ficou em primeiro lugar abaixo do tempo da pole do ano passado de Fabio Quartararo e entrou no Q2 confiante em terceiro, mesmo que Aleix Espargaró tenha roubado o recorde de volta de todos os tempos dele novamente.

"Estou bem", garantiu o italiano à imprensa no final da corrida. Ao mesmo tempo, porém, ele admitiu: "Não foi uma semana fácil para mim. As últimas 24 horas foram as mais fáceis. Estive apenas no avião, o meu ombro inchou um pouco durante a viagem, mas não sofri muito. Depois esperei algumas horas em Jacarta pelo voo para cá. Cheguei aqui esta manhã e, felizmente, não me senti muito mal quando subi para a bicicleta. Não me posso queixar".

No entanto, Bezzecchi confessou que as dores são muito sentidas durante a condução. "A dor existe, mas esperava um pouco mais, simplesmente porque disse a mim próprio: 'Espero o pior - e depois se for melhor, é só melhor'. Mas é percetível em todas as fases de travagem. Não consigo obter o melhor desempenho em todas as voltas. Por exemplo, comecei devagar na primeira corrida da tarde e depois fui ficando mais rápido volta após volta. É difícil gerir isso. Mentalmente, tento apenas correr o risco onde realmente preciso de o correr."

Olhando para o resto do fim de semana, o três vezes vencedor de um GP esta época sabe: "Amanhã vai ser mais difícil do que hoje. Vou ter de ter cuidado com a minha potência para o sprint, mas também para a qualificação. Porque a qualificação não é muito longa, mas é muito exigente. Para domingo, espero que a adrenalina e o espírito de corrida me possam ajudar", acrescentou Bez com um sorriso. "Hoje tomei analgésicos, mas não muito fortes. Também não quero tomar analgésicos demasiado fortes, mas depende da evolução da dor."

Depois do acidente inicial em Barcelona, Bez também teve de lidar com dores na mão esquerda e com uma entorse no polegar esta época, especialmente em Misano. No entanto, diz que a situação após a operação à clavícula não é comparável. "Agora é muito pior. Em Misano foi doloroso, mas agora a dor é muito pior."

No seu GP caseiro, o jovem de 24 anos de Rimini ainda conseguiu chegar ao pódio. Irá ele repetir a mistura de analgésicos e champanhe este fim de semana? "Bem, quando estou a andar bem, o champanhe é certamente um analgésico muito bom", sorriu.

Resultado dos treinos de MotoGP, Mandalika (13.10.2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,154 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4º Binder, KTM, + 0,288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0,755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0,893

13º Zarco, Ducati, + 0,983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16º Bagnaia, Ducati, + 1,161

17º Nakagami, Honda, + 1,181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19º Mir, Honda, + 1,653

20º Bastianini, Ducati, + 1,734

21º Rins, Honda, + 1,952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736