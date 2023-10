Marc Márquez (Honda/6º): "Será extraño".

Marc Márquez (30) no ha podido pasar del 14º puesto en la primera sesión libre del viernes en el circuito urbano de Mandalika por la mañana, y una vez más se avecinaba una debacle de Honda. Sin embargo, el arriesgado piloto del Repsol Honda ha mejorado hasta la 6ª plaza en la sesión clasificatoria, aunque su desventaja de 0.632s respecto a Aleix Espargaró ha sido bastante considerable.

"Hoy viernes ha ido mejor de lo esperado", ha resumido Marc. "He podido pilotar bien, mi ritmo de carrera no ha sido malo. Mi tiempo con el segundo neumático blando ha sido bueno. Sí, estamos entre los diez primeros. Ese era el objetivo máximo que podíamos alcanzar".

"En el 'time attack' tuvimos un pequeño problema. Intenté adaptarme a él, pero no me hacía sentir cómodo pilotando", describió Márquez. "Durante el 'time attack' tienes dos opciones en este caso: O te quejas, o te adaptas y pisas el acelerador. He elegido la segunda opción. Porque era mi última oportunidad de mejorar el tiempo. Pero ahora sabemos lo que tenemos que cambiar para mañana".

Honda siempre tuvo muchos problemas con los neumáticos traseros duros y resistentes al calor de Michelin el año pasado. Esta construcción también se llevó a Indonesia, porque aquí la temperatura del asfalto ya era de 55 grados por la mañana.

¿Se comporta ahora mejor Honda con estos neumáticos? Márquez: "Hay que tener en cuenta dos cosas. Aquí tenemos una superficie nueva, también está la nueva carcasa de Michelin. Esta carcasa es mucho más parecida a nuestra carcasa estándar que la del año pasado. Creo que ya hemos tenido esta 'carcasa' en Austria y en la India este año. Esta carcasa es mucho mejor que la del año pasado; aun así, las temperaturas siguen siendo lo suficientemente bajas. Además, esta nueva construcción es muy similar a la de Japón, por ejemplo. Por eso aquí tenemos menos problemas que el año pasado".

En Gresini se ha confirmado hoy que Frankie Carchedi será el nuevo jefe de equipo de Marc en 2024.

"Será extraño y me costará acostumbrarme. Porque llevo 13 años trabajando con Santi Hernández como jefe de equipo. Pero, por supuesto, ya lo sabía cuando firmé el contrato", señaló Marc. "Pero acepto esta situación porque sé que Frankie es muy preciso. He hecho averiguaciones sobre él... No voy a este nuevo equipo con los ojos cerrados. He investigado sobre quién es Frankie y lo que ya ha hecho".

Por ejemplo, Carchedi fue campeón del mundo con Joan Mir, compañero de Marc, en 2020 en Suzuki. "Fue campeón del mundo con Joan Mir, tiene un buen sistema de trabajo y trabaja con mucho cuidado. Espero poder construir una buena relación con él desde el principio", dijo el seis veces campeón del mundo de MotoGP.

Resultado Entrenamientos MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.154 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.170

4º Binder, KTM, + 0.288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0.725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0.755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.802

12º Marini, Ducati, + 0.893

13º Zarco, Ducati, + 0.983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.087

16º Bagnaia, Ducati, + 1.161

17º Nakagami, Honda, + 1.181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19º Mir, Honda, + 1.653

20º Bastianini, Ducati, + 1.734

21º Rins, Honda, + 1.952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.102 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0.759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736

Resultado Moto2, Mandalika, tiempos combinados tras FP2 (13.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2º Canet, Kalex, + 0.180 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0.222

4º González, Kalex, + 0,313

5º Ogura, Kalex, + 0.324

6º Dixon, Kalex, + 0.514

7º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.538

8º Arenas, Kalex, + 0.587

9º Arbolino, Kalex, + 0,597

10º García, Kalex, + 0,701

11º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12º Roberts, Kalex, + 0,727

13º Chantra, Kalex, + 0,775

14º Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15º Ramírez, Kalex, + 0,939



