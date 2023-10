Marc Márquez (Honda/6e) : "Ça va être bizarre".

Marc Márquez (30 ans) n'a pu faire mieux que 14e lors de la première séance d'essais libres du vendredi matin sur le circuit de Mandalika Street, ce qui laissait présager une nouvelle débâcle pour Honda. Le pilote Repsol Honda, qui n'hésite pas à prendre des risques, s'est hissé à la sixième place lors de la séance d'essais chronométrés, avec un retard de 0,632 seconde sur Aleix Espargaró.

"La journée d'aujourd'hui s'est mieux passée que prévu", résumait Marc. "J'ai pu rouler de manière satisfaisante et mon rythme de course n'était pas mauvais. Mon temps au tour avec le deuxième pneu tendre était correct. Oui, nous sommes dans le top 10. C'était l'objectif maximal que nous pouvions atteindre".

"Dans le 'time attack', nous avons eu un petit problème. J'ai voulu m'y adapter, mais cela ne m'a pas permis de me sentir à l'aise en roulant", a expliqué Márquez. "Pendant le chrono, tu as deux options dans ce cas : Soit tu t'en plains, soit tu t'adaptes et tu accélères. J'ai choisi la deuxième option. Car c'était ma dernière chance d'obtenir un meilleur temps au tour. Mais nous savons maintenant ce que nous devons changer pour demain".

L'année dernière, Honda a toujours eu beaucoup de mal avec les pneus arrière durs et résistants à la chaleur de Michelin. Cette construction a également été apportée en Indonésie, car ici la température de l'asphalte atteignait 55 degrés dès le matin.

Honda s'en sort-elle mieux avec ces pneus ? Márquez : "Il faut tenir compte de deux choses. Nous avons ici une nouvelle gomme, et Michelin a aussi une nouvelle carcasse. Cette carcasse est beaucoup plus proche de notre carcasse standard que celle de l'année dernière. Je pense que nous avons déjà eu ce 'casing' en Autriche et en Inde cette année. Cette carcasse est bien meilleure que celle de l'année dernière, mais les températures restent suffisamment basses. Cette nouvelle construction est aussi très similaire à celle du Japon, par exemple. C'est pourquoi nous avons moins de mal ici que l'année dernière".

Chez Gresini, il a été confirmé aujourd'hui que Frankie Carchedi sera le nouveau chef d'équipe de Marc en 2024.

"Cela va être bizarre et il faudra s'y habituer. Car cela fait maintenant 13 ans que je travaille avec Santi Hernandez en tant que chef d'équipe. Mais je le savais bien sûr quand j'ai signé le contrat", a constaté Marc. "Mais j'accepte cette situation, car je sais que Frankie travaille de manière très précise. Je me suis renseigné sur lui... Je ne vais pas les yeux fermés dans cette nouvelle équipe. Je me suis renseigné sur qui est Frankie et sur tout ce qu'il a déjà accompli".

Par exemple, Carchedi a remporté le championnat du monde avec le coéquipier de Marc, Joan Mir, en 2020 chez Suzuki. "Il a été champion du monde avec Joan Mir, il a un bon système de travail et il est très minutieux. J'espère pouvoir établir une bonne relation avec lui dès le début", a déclaré le sextuple champion du monde MotoGP.

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Résultat Moto2, Mandalika, temps combinés après FP2 (13.10.) :

1. Acosta, Kalex, 1:34,456 min

2. Canet, Kalex, + 0,180 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,222

4. Gonzalez, Kalex, + 0,313

5. Ogura, Kalex, + 0,324

6. Dixon, Kalex, + 0,514

7. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8. Arenas, Kalex, + 0,587

9. Arbolino, Kalex, + 0,597

10. Garcia, Kalex, + 0,701

11. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12. Roberts, Kalex, + 0,727

13. Chantra, Kalex, + 0,775

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15e Ramirez, Kalex, + 0,939



En outre :

23e Tulovic, Kalex, + 1,461