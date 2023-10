Marc Márquez (Honda/6°): "Sarà strano".

Marc Márquez (30) non è riuscito ad andare oltre il 14° posto nella prima sessione di prove del venerdì sul Mandalika Street Circuit, e ancora una volta si profilava una debacle della Honda. La stella della Repsol Honda, che si è presa dei rischi, è migliorata fino al 6° posto in qualifica, anche se il suo distacco di 0,632 secondi da Aleix Espargaró era piuttosto consistente.

"Oggi venerdì è andata meglio del previsto", ha riassunto Marc. "Sono riuscito a guidare in modo corretto; il mio ritmo di gara non era male. Il mio tempo sul giro con la seconda gomma morbida era buono. Sì, siamo nella top ten. Era l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere".

"Nel 'time attack' abbiamo avuto un piccolo problema. Ho cercato di adattarmi, ma non mi ha fatto sentire a mio agio durante la guida", ha descritto Márquez. "Durante il time attack hai due opzioni in questo caso: O ti lamenti, o ti adatti e dai gas. Ho scelto la seconda opzione. Perché era la mia ultima possibilità di ottenere un tempo migliore. Ma ora sappiamo cosa dobbiamo cambiare per domani".

L'anno scorso la Honda ha sempre avuto molti problemi con i pneumatici posteriori Michelin, duri e resistenti al calore. Questa costruzione è stata portata anche in Indonesia, perché qui la temperatura dell'asfalto era già di 55 gradi al mattino.

Ora la Honda riesce a gestire meglio questi pneumatici? Márquez: "Bisogna considerare due cose. Qui abbiamo una nuova superficie e c'è anche la nuova carcassa della Michelin. Questa carcassa è molto più simile alla nostra carcassa standard rispetto a quella dell'anno scorso. Penso che abbiamo già avuto questa "carcassa" in Austria e in India quest'anno. Questa carcassa è molto migliore di quella dell'anno scorso; le temperature rimangono comunque abbastanza basse. Questa nuova costruzione è anche molto simile a quella del Giappone, per esempio. Ecco perché qui abbiamo meno problemi dell'anno scorso".

Alla Gresini è stato confermato oggi che Frankie Carchedi sarà il nuovo capo equipaggio di Marc nel 2024.

"Sarà strano e ci vorrà un po' per abituarsi. Perché sono 13 anni che lavoro con Santi Hernandez come capo equipaggio. Ma ovviamente lo sapevo quando ho firmato il contratto", ha osservato Marc. "Ma accetto questa situazione perché so che Frankie è molto preciso. Mi sono informato su di lui... Non andrò in questa nuova squadra a occhi chiusi. Ho fatto le mie ricerche su chi è Frankie e su quello che ha già fatto".

Per esempio, Carchedi ha vinto il Campionato del Mondo con Joan Mir, compagno di squadra di Marc, nel 2020 alla Suzuki. "È stato campione del mondo con Joan Mir, ha un buon sistema di lavoro e lavora con molta attenzione. Spero di poter costruire un buon rapporto con lui fin dall'inizio", ha detto il sei volte campione del mondo della MotoGP.

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736

Risultato Moto2, Mandalika, tempi combinati dopo le FP2 (13.10.):

1° Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2° Canet, Kalex, + 0,180 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,222

4° Gonzalez, Kalex, + 0,313

5° Ogura, Kalex, + 0,324

6° Dixon, Kalex, + 0,514

7° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8° Arenas, Kalex, + 0,587

9° Arbolino, Kalex, + 0,597

10° Garcia, Kalex, + 0,701

11° v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12° Roberts, Kalex, + 0,727

13° Chantra, Kalex, + 0,775

14° Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15° Ramirez, Kalex, + 0,939



Inoltre:

23° Tulovic, Kalex, + 1,461