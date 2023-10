Marc Márquez (Honda/6º): "Vai ser estranho".

Marc Márquez (30) não conseguiu ir além do 14º lugar na primeira sessão de treinos livres de sexta-feira no Mandalika Street Circuit, de manhã, e mais uma vez o descalabro da Honda estava à espreita. O arriscado astro da Repsol Honda melhorou para 6º na qualificação, embora a sua diferença de 0,632 segundos para Aleix Espargaró tenha sido bastante substancial.

"Hoje a sexta-feira correu melhor do que o esperado", resumiu Marc. "Consegui rodar bem e o meu ritmo de corrida não foi mau. O meu tempo de volta com o segundo pneu macio foi bom. Sim, estamos entre os dez primeiros. Esse era o objetivo máximo que podíamos atingir".

"No 'time attack' tivemos um pequeno problema. Tentei adaptar-me a ele, mas não me senti confortável quando estava a rodar," descreveu Márquez. "Durante o contrarrelógio temos duas opções neste caso: Ou nos queixamos - ou adaptamo-nos e aceleramos. Escolhi a segunda opção. Porque era a minha última hipótese de conseguir um melhor tempo por volta. Mas agora sabemos o que temos de mudar para amanhã."

A Honda teve sempre muitos problemas com os pneus traseiros duros e resistentes ao calor da Michelin no ano passado. Esta construção também foi levada para a Indonésia, porque aqui a temperatura do asfalto já era de 55 graus de manhã.

A Honda está a lidar melhor com estes pneus agora? Márquez: "Há que ter em conta duas coisas. Temos uma nova superfície aqui, e também temos a nova carcaça da Michelin. Esta carcaça é muito mais parecida com a nossa carcaça de série do que a carcaça do ano passado. Penso que este ano já tivemos esta "carcaça" na Áustria e na Índia. Este revestimento é muito melhor do que o do ano passado, mas as temperaturas continuam a ser suficientemente baixas. Esta nova construção é também muito semelhante à do Japão, por exemplo. É por isso que temos menos problemas aqui do que no ano passado".

Na Gresini, foi hoje confirmado que Frankie Carchedi será o novo chefe de equipa de Marc em 2024.

"Vai ser estranho e vai demorar algum tempo a habituarmo-nos. Porque já trabalho com Santi Hernandez como chefe de equipa há 13 anos. Mas é claro que eu sabia disso quando assinei o contrato", observou Marc. "Mas aceito esta situação porque sei que o Frankie é muito preciso. Fiz perguntas sobre ele... Não vou para esta nova equipa de olhos fechados. Fiz a minha pesquisa sobre quem é o Frankie e o que ele já fez."

Por exemplo, Carchedi venceu o Campeonato do Mundo com o colega de equipa de Marc, Joan Mir, em 2020, na Suzuki. "Ele foi campeão do mundo com Joan Mir, tem um bom sistema de trabalho e trabalha com muito cuidado. Espero poder construir uma boa relação com ele desde o início", disse o seis vezes Campeão do Mundo de MotoGP.

Resultado dos treinos de MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,154 seg

3.º Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4º Binder, KTM, + 0,288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0,755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0,893

13º Zarco, Ducati, + 0,983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16º Bagnaia, Ducati, + 1,161

17º Nakagami, Honda, + 1,181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19º Mir, Honda, + 1,653

20º Bastianini, Ducati, + 1,734

21º Rins, Honda, + 1,952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Resultado Moto2, Mandalika, tempos combinados após FP2 (13.10.):

1º Acosta, Kalex, 1:34.456 min.

2º Canet, Kalex, + 0,180 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,222

4º Gonzalez, Kalex, + 0,313

5º Ogura, Kalex, + 0,324

6º Dixon, Kalex, + 0,514

7º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8º Arenas, Kalex, + 0,587

9º Arbolino, Kalex, + 0,597

10º Garcia, Kalex, + 0,701

11º v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12º Roberts, Kalex, + 0,727

13º Chantra, Kalex, + 0,775

14º Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15º Ramirez, Kalex, + 0,939



Também:

23º Tulovic, Kalex, + 1.461