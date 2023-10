Aleix Espargaró (Aprilia/1º): "Puro placer".

Aleix Espargaró también tuvo que soportar una caída en la polvorienta pista fuera de la línea de carrera, pero no se entretuvo en explicaciones durante mucho tiempo. Porque su impresionante velocidad, incluso con neumáticos usados, eclipsó el pequeño percance. "He disfrutado mucho pilotando hoy, quizás aparte del 'time attack' en el que me ocurrió esa caída", describió. "Hice una vuelta rápida con el primer neumático, luego me fui al suelo, pero volví a ser rápido inmediatamente después de esa caída, medio segundo por debajo de mi mejor tiempo, antes de que ondearan las banderas amarillas".

Incluso con un neumático delantero blando que ya tenía cinco vueltas, el español de 34 años marcó un crono de 1'30.4 min. "El neumático delantero ya estaba destrozado, y el hecho de que haya podido marcar ese tiempo demuestra que tengo velocidad", se frotó las manos. "Aparte de esta mejor vuelta, la segunda tanda con el neumático trasero usado también fue muy rápida. En mi última vuelta en esa tanda, que parecía una carrera al sprint, todavía hice 1:31.3 y eso es muy importante. He disfrutado mucho pilotando hoy, ha sido un puro placer controlar la RS-GP", reiteró.

Por supuesto, su buen estado de forma le trajo recuerdos del GP de casa, en Catalunya, el 3 de septiembre, que el capitán de Aprilia había ganado con un estilo superior. "Hoy me he divertido aún más pilotando que allí", afirmó Aleix. "En Barcelona iba un poco más al límite, aquí, a pesar de la caída, parece que lo tengo todo bajo control. Por mis propias sensaciones y por las caídas de los demás, sabía que el agarre no era fantástico, pero he conseguido mantenerme dentro de los límites de la moto y de la pista."

En general, el estado de la pista no era malo, señaló Aleix Espargaró, no peor que en otros circuitos como Barcelona o Qatar. "Extraoficialmente he hecho 1:29 min, el año pasado no bajé de 1:32 min. Y sólo es viernes".

En cuanto a la puesta a punto de su Aprilia, desveló otro pequeño secreto. "Es muy importante que la horquilla se comprima completamente al girar para conseguir una buena manejabilidad. Estamos hablando de un rango de hundimiento de 4 a 5 milímetros justo antes de la frenada, y es extremadamente importante estar en ese rango óptimo, de lo contrario la moto no funcionará", explicó Espargaró. "El año pasado Öhlins suministró la nueva horquilla larga, y desde entonces hemos estado cambiando la horquilla en casi todos los circuitos. Las diferentes horquillas cambian la sensación con la parte delantera de la moto. Especialmente en las pistas de stop-and-go, me gusta trabajar en una zona de inmersión que la horquilla larga no me da. Así que aquí usamos la horquilla estándar, ¡como en Barcelona!".

Resultado Entrenamientos MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 mins.

2º Viñales, Aprilia, + 0.154 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.170

4º Binder, KTM, + 0.288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0.725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0.755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.802

12º Marini, Ducati, + 0.893

13º Zarco, Ducati, + 0.983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.087

16º Bagnaia, Ducati, + 1.161

17º Nakagami, Honda, + 1.181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19º Mir, Honda, + 1.653

20º Bastianini, Ducati, + 1.734

21º Rins, Honda, + 1.952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.102 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0.759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736