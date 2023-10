Aleix Espargaró (Aprilia/1.) : "Du pur plaisir".

Aleix Espargaró a lui aussi été victime d'une chute sur une piste poussiéreuse hors de la ligne idéale, mais il ne s'est pas attardé à donner des explications. En effet, sa vitesse impressionnante, même avec des pneus usagés, a éclipsé cette petite mésaventure. "J'ai vraiment apprécié de rouler aujourd'hui, à l'exception peut-être de la 'time attack' où j'ai fait cette chute", a-t-il expliqué. "J'ai fait un tour rapide avec le premier pneu, puis je suis tombé, mais j'étais de nouveau rapide immédiatement après cette chute, une demi-seconde sous mon propre meilleur temps, avant que les drapeaux jaunes ne soient agités".

Même avec un pneu avant tendre qui avait déjà fait cinq tours, l'Espagnol de 34 ans a ensuite réalisé un temps au tour de 1'30.4. "Le pneu avant était déjà détruit et le fait que j'ai quand même réussi ce temps montre que j'ai la vitesse nécessaire", se frottait-il les mains. "Mis à part ce meilleur tour, le deuxième run avec le pneu arrière usé était également très rapide. Lors de mon dernier tour sur ce run, qui ressemblait à une course de sprint, j'ai encore réalisé 1:31,3. Et c'est très important. J'ai vraiment apprécié le pilotage aujourd'hui, c'était un pur plaisir de piloter la RS-GP", a-t-il répété.

Bien sûr, sa bonne forme a réveillé des souvenirs du GP de Catalunya, disputé à domicile le 3 septembre, que le capitaine d'Aprilia avait remporté haut la main. "Aujourd'hui, j'ai pris encore plus de plaisir à piloter que là-bas", a affirmé Aleix. "A Barcelone, j'étais un peu plus à la limite, ici, malgré la chute, j'ai l'impression d'avoir tout sous contrôle. D'après mes propres sensations et les chutes des autres, je savais que l'adhérence n'était pas fantastique, mais j'ai réussi à rester dans les limites de la moto et de la piste".

Dans l'ensemble, l'état de la piste n'est pas mauvais, a noté Aleix Espargaró, pas pire que sur d'autres circuits comme Barcelone ou le Qatar. "Officieusement, j'ai fait 1'29'', l'an dernier je n'ai pas pu descendre en dessous de 1'32''. Et nous ne sommes que vendredi !"

En ce qui concerne les réglages de son Aprilia, il a encore révélé un petit secret. "Il est très important d'amener la fourche à s'enfoncer complètement pour une bonne maniabilité lors du virage. Nous parlons d'une plage d'enfoncement de 4 à 5 millimètres juste avant la butée, et il est extrêmement important d'être dans cette plage optimale, sinon la moto ne fonctionne pas", a expliqué Espargaró. "L'année dernière, Öhlins a fourni la nouvelle fourche longue, et depuis, nous changeons de fourche sur presque chaque circuit. Les différentes fourches changent le feeling avec l'avant de la moto. Surtout sur les circuits stop-and-go, j'aime travailler dans une zone d'immersion que la fourche longue ne m'offre pas. Ici, nous utilisons donc la fourche standard - comme à Barcelone !"

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736