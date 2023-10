Aleix Espargaró (Aprilia/1°): "Un piacere puro".

Anche Aleix Espargaró ha dovuto sopportare una caduta sulla pista polverosa all'esterno della linea di gara, ma non si è soffermato a lungo sulle spiegazioni. Perché la sua impressionante velocità, anche con pneumatici usati, ha superato il piccolo incidente. "Mi sono davvero divertito a guidare oggi, forse a parte il 'time attack' in cui mi è capitata la caduta", ha descritto. "Ho fatto un giro veloce con la prima gomma, poi sono caduto, ma sono tornato subito veloce dopo la caduta, mezzo secondo sotto il mio miglior tempo, prima che venissero sventolate le bandiere gialle".

Anche con una gomma anteriore morbida che aveva già cinque giri, il 34enne spagnolo ha poi fatto segnare un tempo sul giro di 1'30.4 min. "La gomma anteriore era già distrutta, e il fatto che sia riuscito comunque a fare quel tempo dimostra che ho la velocità", si è sfregato le mani. "Oltre a questo miglior giro, anche il secondo run con la gomma posteriore usata è stato molto veloce. All'ultimo giro di quel run, che sembrava una gara di sprint, ho comunque girato in 1:31.3 e questo è molto importante. Mi sono davvero divertito a guidare oggi, è stato un puro piacere controllare la RS-GP", ha ribadito.

Naturalmente, la sua buona forma ha riportato alla memoria il GP di casa in Catalogna del 3 settembre, che il capitano dell'Aprilia aveva vinto con uno stile superiore. "Oggi mi sono divertito ancora di più che in quell'occasione", ha affermato Aleix. "A Barcellona ero un po' più al limite, qui, nonostante la caduta, mi sembra di avere tutto sotto controllo. Dalle mie sensazioni e dalle cadute degli altri, sapevo che l'aderenza non era fantastica, ma sono riuscito a rimanere nei limiti della moto e della pista".

Nel complesso, le condizioni della pista non erano male, ha osservato Aleix Espargaró, non peggiori di quelle di altri circuiti come Barcellona o il Qatar. "Ufficiosamente ho fatto 1:29 min, l'anno scorso non sono sceso sotto l'1:32 min. Ed è solo venerdì!".

Per quanto riguarda la messa a punto della sua Aprilia, ha rivelato un altro piccolo segreto. "È molto importante che la forcella si comprima completamente in curva per ottenere una buona maneggevolezza. Stiamo parlando di un'escursione di 4-5 millimetri appena prima dello stop, ed è estremamente importante essere in quell'intervallo ottimale, altrimenti la moto non funziona", ha spiegato Espargaró. "L'anno scorso Öhlins ha fornito la nuova forcella lunga, e da allora l'abbiamo cambiata quasi su ogni pista. Le diverse forcelle cambiano il feeling con l'avantreno della moto. Soprattutto sulle piste stop-and-go, mi piace lavorare in un'area di immersione che la forcella lunga non mi dà. Quindi qui usiamo la forcella standard, come a Barcellona!".

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736