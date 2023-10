Aleix Espargaró (Aprilia/1º): "Puro prazer".

Os dois pilotos da Aprilia chegaram ao topo da tabela de tempos na sessão de treinos de sexta-feira no Mandalika Street Circuit. Aleix Espargaró estava particularmente entusiasmado depois de ter estabelecido o melhor tempo do dia.

Aleix Espargaró também teve de suportar um acidente na pista poeirenta fora da linha de corrida, mas não se preocupou com as explicações durante muito tempo. Porque a sua impressionante velocidade, mesmo com pneus usados, superou o pequeno contratempo. "Gostei muito de correr hoje, talvez à exceção do 'contrarrelógio' em que me aconteceu o acidente", descreveu. "Fiz uma volta rápida com o primeiro pneu, depois caí, mas voltei a ser rápido imediatamente após a queda, meio segundo abaixo do meu melhor tempo, antes de as bandeiras amarelas serem acionadas."

Mesmo com um pneu dianteiro macio, que já tinha cinco voltas, o espanhol de 34 anos fez uma volta em 1m30,4s: "O pneu dianteiro já estava destruído e o facto de ter conseguido fazer este tempo mostra que tenho velocidade", esfregou as mãos. "Para além desta melhor volta, a segunda corrida com o pneu traseiro usado também foi muito rápida. Na minha última volta dessa corrida, que parecia uma corrida de sprint, ainda fiz 1:31.3 e isso é muito importante. Gostei muito de pilotar hoje, foi um puro prazer controlar o RS-GP", reiterou.

Claro que a sua boa forma trouxe de volta as memórias do GP da Catalunha, em casa, a 3 de setembro, que o capitão da Aprilia venceu em estilo superior. "Hoje diverti-me ainda mais do que lá," afirmou Aleix. "Em Barcelona estava um pouco mais no limite, aqui, apesar da queda, parece que tenho tudo sob controlo. Pelas minhas próprias sensações e pelas quedas dos outros, sabia que a aderência não era fantástica, mas consegui manter-me dentro dos limites da moto e da pista."

No geral, as condições da pista não eram más, observou Aleix Espargaró, não piores do que noutras pistas como Barcelona ou Qatar. "Extraoficialmente, fiz 1:29 min, no ano passado não fui abaixo de 1:32 min. E é apenas sexta-feira!"

Quanto à afinação da sua Aprilia, ele revelou outro pequeno segredo. "É muito importante fazer com que a forquilha comprima totalmente quando se vira para uma boa manobrabilidade. Estamos a falar de uma faixa de compressão de 4 a 5 milímetros antes da paragem, e é extremamente importante estar nessa faixa ideal, caso contrário a moto não funciona," explicou Espargaró. "No ano passado a Öhlins forneceu a nova forquilha longa, e desde então temos mudado a forquilha em quase todas as pistas. As diferentes forquilhas mudam a sensação com a parte da frente da mota. Especialmente nas pistas de pára-arranca, gosto de trabalhar numa zona de imersão que a forquilha longa não me dá. Por isso aqui usamos a forquilha normal - como em Barcelona!"

