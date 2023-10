Jorge Martín (Ducati/5º) sobre Bagnaia: "Un poco extraño".

Jorge Martín ha terminado el primer día de entrenamientos de MotoGP en Mandalika en 5ª posición, asegurando al aspirante al Campeonato del Mundo la entrada directa en la Q2, mientras que Pecco Bagnaia sólo ha terminado P16 después de estar a punto de caerse y aún tiene que pasar por la angustiosa Q1.

"Ha sido un buen viernes. Me siento fuerte para el sábado, así que estoy contento. La Ducati funciona bien. Sólo Aleix [Espargaró] está delante, me siento parecido a Viñales", ha relatado Martín. "Con mi ataque al crono tuve un momento peliagudo, tuve que parar y luego hacer un segundo intento. Pero lo importante es que estoy en la Q2".

"Todavía no entiendo muy bien la situación con el neumático delantero. El neumático actual se degrada mucho después de cinco vueltas. Luego me he sentido bien con el neumático duro por la tarde", añadió el subcampeón del Mundo.

Sobre el difícil día de Bagnaia, Martin dijo: "Sí, lo he visto. Me ha sorprendido dónde está Pecco, es un poco extraño para él. Pero creo que llegará a la Q2. Aunque tiene un neumático menos, así que eso podría ser un error para él".

"He estado usando la horquilla más larga toda la temporada", reveló Martin, que no está experimentando. "Ahora podemos trabajar en el tercer entrenamiento para la carrera. Por la mañana he tenido algunos problemas, pero por la tarde mis sensaciones han sido muy buenas. No es una pista muy exigente. Tenemos que trabajar un poco en el mapeado en términos de potencia, pero por lo demás la moto está súper bien."

Resultado Entrenamientos MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 mins.

2º Viñales, Aprilia, + 0.154 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.170

4º Binder, KTM, + 0.288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0.725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0.755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.802

12º Marini, Ducati, + 0.893

13º Zarco, Ducati, + 0.983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.087

16º Bagnaia, Ducati, + 1.161

17º Nakagami, Honda, + 1.181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19º Mir, Honda, + 1.653

20º Bastianini, Ducati, + 1.734

21º Rins, Honda, + 1.952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.102 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0.759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736