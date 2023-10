Jorge Martin (Ducati/5e) à propos de Bagnaia : "Un peu bizarre".

Jorge Martin s'est assuré la 5e place vendredi à Mandalika au guidon de sa Pramac-Ducati. Il a ensuite expliqué sa vision des choses et a également évoqué les problèmes de son rival pour le titre, Pecco Bagnaia.

Jorge Martin a terminé la première journée d'entraînement du MotoGP sur Mandalika en 5e position. Le candidat au titre de champion du monde s'est ainsi assuré une entrée directe en Q2, tandis que Pecco Bagnaia n'a pu que terminer 16e après avoir frôlé la chute et doit donc encore passer par une Q1 éprouvante pour les nerfs.

"C'était un bon vendredi. Je me sens fort pour samedi, je suis donc heureux. La Ducati fonctionne bien. Seul Aleix [Espargaró] est devant, je me sens aussi fort que Viñales", rapportait Martin. "J'ai eu un moment difficile lors de mon attaque chronométrée, j'ai dû m'arrêter et faire une deuxième tentative. Mais c'est juste important d'être en Q2".

"Je ne comprends pas encore très bien la situation avec le pneu avant. Le pneu actuel se dégrade beaucoup après cinq tours. Je me suis ensuite senti bien avec le pneu dur dans l'après-midi", a complété le deuxième du championnat.

Concernant la journée difficile de Bagnaia, Martin a déclaré : "Oui, je l'ai vu. J'ai été surpris de voir où se trouve Pecco - c'est un peu bizarre pour lui. Mais je pense qu'il va pouvoir passer en Q2. Mais il a un pneu en moins, cela pourrait alors éventuellement être une erreur pour lui".

"J'utilise déjà la fourche longue depuis le début de la saison", a révélé Martin, qui n'a pas l'intention de faire des expériences. "Nous pouvons maintenant travailler pour la course lors de la troisième séance d'entraînement. J'ai eu un peu de mal en début de journée, mais l'après-midi, mes sensations étaient vraiment bonnes. Ce n'est pas une piste très fatigante. Nous devons travailler un peu sur la cartographie en termes de puissance, mais sinon la moto est super bonne".

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736