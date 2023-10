Jorge Martin (Ducati/5°) su Bagnaia: "Un po' strano".

Jorge Martin si è assicurato il 5° posto in sella alla Pramac Ducati a Mandalika venerdì, poi ha spiegato la sua visione delle cose e ha parlato anche dei problemi del suo rivale per il titolo Pecco Bagnaia.

Jorge Martin ha concluso la prima giornata di prove della MotoGP sul circuito di Mandalika in quinta posizione, assicurandosi l'accesso diretto alla Q2, mentre Pecco Bagnaia ha chiuso solo in P16 dopo una quasi caduta e deve ancora affrontare la snervante Q1.

"È stato un buon venerdì. Mi sento forte per sabato, quindi sono contento. La Ducati funziona bene. Solo Aleix [Espargaró] è davanti, mi sento simile a Viñales", ha detto Martin. "Con il mio time attack ho avuto un momento difficile, mi sono dovuto fermare e poi fare un secondo tentativo. Ma è importante essere in Q2".

"Non ho ancora capito bene la situazione della gomma anteriore. La gomma attuale si sta degradando molto dopo cinque giri. Nel pomeriggio mi sono trovato bene con la gomma dura", ha aggiunto il vicecampione del mondo.

Sulla giornata difficile di Bagnaia, Martin ha detto: "Sì, l'ho visto. Mi ha sorpreso la posizione di Pecco: è un po' strano per lui. Ma credo che riuscirà ad arrivare in Q2. Però ha una gomma in meno, quindi potrebbe essere un errore per lui".

"Ho usato la forcella più lunga per tutta la stagione", ha rivelato Martin, che non sta facendo esperimenti. "Ora possiamo lavorare nelle terze prove per la gara. Al mattino ho avuto qualche problema, ma nel pomeriggio il mio feeling era davvero buono. Non è una pista molto impegnativa. Dobbiamo lavorare un po' sulla mappatura in termini di potenza, ma per il resto la moto va benissimo".

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736