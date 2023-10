Jorge Martin (Ducati/5º) sobre Bagnaia: "Um pouco estranho".

Jorge Martin garantiu o 5º lugar com a Pramac Ducati em Mandalika na sexta-feira, explicou a sua visão das coisas e também falou sobre os problemas do seu rival pelo título, Pecco Bagnaia.

Jorge Martin terminou o primeiro dia de treinos de MotoGP em Mandalika na 5ª posição, garantindo ao candidato ao Campeonato do Mundo entrada direta na Q2, enquanto Pecco Bagnaia apenas terminou na P16 depois de um quase acidente e ainda tem de passar pela nervosa Q1.

"Foi uma boa sexta-feira. Sinto-me forte para sábado, por isso estou contente. A Ducati está a funcionar bem. Apenas Aleix [Espargaró] está na frente, sinto-me semelhante a Viñales", relatou Martin. "Com o meu contrarrelógio tive um momento complicado, tive de parar e depois fazer uma segunda tentativa. Mas o importante é que estou na Q2."

"Ainda não percebi bem a situação do pneu da frente. O pneu atual está a degradar-se muito após cinco voltas. Senti-me bem com o pneu duro durante a tarde", acrescentou o segundo classificado do Campeonato do Mundo.

Sobre o dia difícil de Bagnaia, Martin disse: "Sim, eu vi. Surpreendeu-me a posição de Pecco - é um pouco estranho para ele. Mas acho que ele vai conseguir chegar à Q2. No entanto, ele está com um pneu a menos, então isso pode ser um erro para ele."

"Tenho usado a forquilha mais comprida durante toda a época", revelou Martin, que não está a fazer experiências. "Agora podemos trabalhar no terceiro treino para a corrida. De manhã tive alguns problemas, mas à tarde senti-me muito bem. Não é uma pista muito exigente. Precisamos de trabalhar um pouco no mapeamento em termos de potência, mas de resto a moto está muito boa."

Resultado dos treinos de MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,154 seg.

3.º Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4º Binder, KTM, + 0,288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0,755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0,893

13º Zarco, Ducati, + 0,983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16º Bagnaia, Ducati, + 1,161

17º Nakagami, Honda, + 1,181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19º Mir, Honda, + 1,653

20º Bastianini, Ducati, + 1,734

21º Rins, Honda, + 1,952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736