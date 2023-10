Jack Miller (KTM/9º): Dos caídas - todavía 9 º lugar

Bien está lo que bien acaba para "Thriller Miller", que una vez más hizo vivir a su equipo de boxes una serie de momentos angustiosos. "En la primera caída, Enea Bastianini había aparcado su moto en el vértice de la curva. Llevaba una buena vuelta, giré un poco más tarde de lo habitual, me metí en la parte sucia de la pista y me salí de la rueda delantera", describió el australiano.

La segunda caída fue totalmente culpa suya, añadió Miller. "He luchado durante toda la sesión para frenar la moto a tiempo antes de la primera curva y para controlar la velocidad. En mi primera vuelta lanzada llegué demasiado tarde, me pasé en el vértice y tuve que abrirme. En la siguiente vuelta quise girar con más decisión y ver qué salía... ¡y lo que salió lo vimos todos!". Dos carenados destrozados, dos monos de cuero maltrechos: La segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Indonesia no fue del todo ideal, resumió Miller.

Y sin embargo, como suele ser el caso del piloto de 28 años, prevaleció el optimismo. "La moto va muy bien. Tengo mucha confianza", dijo sobre la última versión de la KTM RC16 con chasis de carbono. "El agarre de la rueda trasera es increíble. Puedo salir disparado de las curvas a voluntad, lo que también se nota en la velocidad punta. Realmente no puedo quejarme de falta de agarre trasero", comentó. "Ahora estamos intentando mejorar el equilibrio y transferir parte del agarre a la parte delantera. Si podemos hacerlo, estaremos en una gran posición para la calificación y el sprint del sábado".

Resultado Entrenamientos MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.154 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.170

4º Binder, KTM, + 0.288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0.725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0.755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.802

12º Marini, Ducati, + 0.893

13º Zarco, Ducati, + 0.983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.087

16º Bagnaia, Ducati, + 1.161

17º Nakagami, Honda, + 1.181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19º Mir, Honda, + 1.653

20º Bastianini, Ducati, + 1.734

21º Rins, Honda, + 1.952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.102 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0.759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736