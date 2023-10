Jack Miller (KTM/9e) : Deux chutes - tout de même 9e

Tout est bien qui finit bien pour "Thriller Miller", qui a une fois de plus fait vivre à son équipe des stands une série de moments angoissants. "Lors de la première chute, Enea Bastianini avait garé sa moto au sommet du virage. J'étais sur un bon tour, j'ai braqué un peu plus tard que d'habitude, je me suis retrouvé sur la partie sale de la piste et j'ai glissé sur la roue avant", a expliqué l'Australien.

La deuxième chute est entièrement de son fait, a ajouté Miller. "Pendant toute la séance, j'ai eu du mal à freiner la moto à temps avant le premier virage et à contrôler ma vitesse. Lors de mon premier tour volant, j'y suis arrivé trop tard, j'ai manqué le sommet et j'ai dû ouvrir. Au tour suivant, j'ai voulu tourner avec plus de détermination et voir ce qu'il en résulterait - et nous avons tous vu ce qu'il en est résulté !" Deux carénages abîmés, deux combinaisons en cuir usées : La deuxième séance d'entraînement du Grand Prix d'Indonésie ne s'est pas déroulée de manière idéale, résume Miller.

Et pourtant, comme la plupart du temps chez le jeune homme de 28 ans, l'optimisme l'a emporté. "La moto se sent bien. J'ai beaucoup de confiance", a-t-il déclaré à propos de la dernière version de la KTM RC16 avec cadre en carbone. "L'adhérence sur la roue arrière est incroyable. Je peux tirer à volonté en sortie de virage, ce qui se ressent aussi sur la vitesse de pointe. Je ne peux vraiment pas me plaindre d'un manque d'adhérence à l'arrière", a-t-il déclaré. "Nous essayons maintenant d'améliorer l'équilibre et de transférer une partie de l'adhérence vers l'avant. Si nous y parvenons, nous serons en excellente position pour les qualifications et le sprint de samedi !"

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736