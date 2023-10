Jack Miller (KTM/9°): Due cadute - ancora 9° posto

Tutto è bene quel che finisce bene per "Thriller Miller", che ancora una volta ha regalato alla sua squadra ai box una serie di momenti snervanti. "Nella prima caduta, Enea Bastianini aveva parcheggiato la sua moto all'apice della curva. Stavo facendo un buon giro, ho girato un po' più tardi del solito, sono finito sulla parte sporca della pista e sono scivolato dalla ruota anteriore", ha descritto l'australiano.

Miller ha aggiunto che la seconda caduta è stata interamente colpa sua. "Ho faticato per tutta la sessione a frenare la moto in tempo prima della prima curva e a controllare la velocità. Nel mio primo giro lanciato sono arrivato troppo tardi, ho mancato il punto di corda e ho dovuto aprire. Nel giro successivo volevo girare in modo più deciso e vedere cosa veniva fuori - e cosa veniva fuori lo abbiamo visto tutti!". Due carenature distrutte, due tute in pelle malconce: La seconda sessione di prove del Gran Premio d'Indonesia non è andata nel migliore dei modi, ha riassunto Miller.

Eppure, come di solito accade al 28enne, l'ottimismo ha prevalso. "La moto va benissimo. Ho molta fiducia", ha detto dell'ultima versione della KTM RC16 con telaio in carbonio. "Il grip sulla ruota posteriore è incredibile. Posso uscire dalle curve a piacimento, e questo si nota anche nella velocità massima. Non posso davvero lamentarmi della mancanza di grip al posteriore", ha commentato. "Stiamo cercando di migliorare il bilanciamento e di trasferire parte dell'aderenza all'anteriore. Se riusciremo a farlo, saremo in un'ottima posizione per le qualifiche e la volata di sabato!".

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736