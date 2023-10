Jack Miller (KTM/9º): Duas quedas - ainda em 9º lugar

Apesar de ter caído duas vezes no Circuito de Mandalika na tarde de sexta-feira, Jack Miller ficou satisfeito com a "incrível aderência" na roda traseira da sua Red Bull KTM - e garantiu o 9º lugar.

Tudo está bem quando acaba bem para "Thriller Miller", que mais uma vez proporcionou à sua equipa de boxes uma série de momentos de nervosismo. "Na primeira queda, Enea Bastianini tinha estacionado a mota no vértice da curva. Eu estava a fazer uma boa volta, entrei um pouco mais tarde do que o habitual, entrei na parte suja da pista e escorreguei da roda da frente", descreveu o australiano.

O segundo acidente foi inteiramente culpa sua, acrescentou Miller. "Lutei durante toda a sessão para travar a moto a tempo antes da primeira curva e para controlar a velocidade. Na minha primeira volta de pilotagem cheguei demasiado tarde, falhei o ápex e tive de abrir. Na volta seguinte quis entrar com mais decisão e ver o que acontecia - e o que acontecia, todos vimos!" Duas carenagens destruídas, dois fatos de cabedal danificados: A segunda sessão de treinos no Grande Prémio da Indonésia não correu da melhor forma, resumiu Miller.

E, no entanto, como é normalmente o caso com o piloto de 28 anos, o otimismo prevaleceu. "A moto está óptima. Tenho muita confiança", disse ele sobre a última versão da KTM RC16 com estrutura de carbono. "A aderência na roda traseira é incrível. Posso sair das curvas à vontade, o que também se nota na velocidade máxima. Não me posso queixar de falta de aderência traseira", comentou. "Estamos agora a tentar melhorar o equilíbrio e transferir alguma da aderência para a frente. Se conseguirmos fazer isso, estaremos numa óptima posição para a qualificação e para o sprint de sábado!"

Resultado dos treinos de MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,154 seg

3.º Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4º Binder, KTM, + 0,288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0,755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0,893

13º Zarco, Ducati, + 0,983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16º Bagnaia, Ducati, + 1,161

17º Nakagami, Honda, + 1,181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19º Mir, Honda, + 1,653

20º Bastianini, Ducati, + 1,734

21º Rins, Honda, + 1,952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736