Pecco Bagnaia (Ducati/16ª) quería ser noticia

En la clasificación del Campeonato del Mundo, Jorge Martín se encuentra al acecho con una diferencia de sólo tres puntos como máximo desde el GP de Japón. El viernes, Francesco "Pecco" Bagnaia no estuvo nunca a la altura absoluta en el GP de Indonesia y, tras una desfavorable fase amarilla y un momento de sobresalto en el final de la segunda sesión libre, también se quedó sin entrar directamente en la Q2. No obstante, el Campeón del Mundo se mostró bromista en su rueda de prensa: "Eso es sólo porque ayer hablasteis demasiado de Marc, así que hoy quería ser más protagonista", dijo entre risas.

Sin embargo, el italiano de 26 años hizo un análisis mucho más serio tras acabar 16º: "Sinceramente, no esperaba perderme la Q2. Por fin he recuperado el feeling con la moto, puedo frenar muy fuerte y la velocidad en curva es increíble. El nivel de agarre también es muy alto en comparación con las últimas tres o cuatro carreras. Así que estoy muy contento".

"Hemos mejorado, pero por desgracia hemos perdido algo en la parte electrónica", continuó el piloto oficial de Ducati. "La electrónica no ha funcionado hoy como esperábamos. Quizá se deba a los diferentes neumáticos o al nuevo asfalto, quizá he tenido problemas por ese motivo. Normalmente nuestra moto siempre es muy suave en aceleración y en las frenadas, pero hoy ha sido muy agresiva. La rueda trasera me patinaba en situaciones en las que no me lo esperaba".

Ese fue el caso en su última vuelta lanzada en la curva 15, donde Bagnaia se mantuvo sobre su GP23 pero se fue largo, perdiendo la oportunidad de mejorar su tiempo - y asegurar su plaza en la segunda sesión clasificatoria. "El deslizamiento en la frenada durante mi 'time attack' ocurrió en un momento en el que el freno motor interviene bastante poco. Deslizarse sobre la rueda trasera de esa manera es bastante extraño".

Al mismo tiempo, Pecco también subrayó: "Estoy contento de que el problema esté en la parte electrónica, y no es realmente un problema, es sólo algo que tenemos que ajustar mejor. Así que estoy bastante seguro de que será más fácil mejorar ese aspecto. Si fuera un problema de puesta a punto, seguro que sería más difícil".

Dato: Por primera vez desde el GP de España a finales de abril, el defensor del título tendrá que desviarse por la Q1 el sábado en Lombok. Después de todo, en Jerez Bagnaia ganó su segundo Gran Premio de los cinco que ha disputado en lo que va de temporada.

Ésa es una de las razones por las que el líder del campeonato del mundo subraya de cara al sábado: "No estoy demasiado preocupado. Como he dicho, también sé muy bien que tenemos que trabajar en la electrónica y ese es un aspecto que es más fácil de mejorar. Pero seguro que mañana será interesante. Sólo tenemos una línea de carrera estrecha, fuera de ella está muy sucia. Así que salir desde atrás podría ser un problema. Porque adelantar no es fácil aquí - ya es el caso en una situación normal, pero es aún peor así. Así que será muy importante salir delante".

La Q1 empieza el sábado a las 4.50 de la madrugada, hora centroeuropea, debido a la diferencia horaria de seis horas. El sprint sigue a las 9 de la mañana para desayunar(ver programa completo).

Resultado Entrenamientos MotoGP, Mandalika (13.10.2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.154 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.170

4º Binder, KTM, + 0.288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0.725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0.755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.802

12º Marini, Ducati, + 0.893

13º Zarco, Ducati, + 0.983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.087

16º Bagnaia, Ducati, + 1.161

17º Nakagami, Honda, + 1.181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19º Mir, Honda, + 1.653

20º Bastianini, Ducati, + 1.734

21º Rins, Honda, + 1.952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.102 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0.759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736