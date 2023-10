Pecco Bagnaia (Ducati/16e) voulait faire les gros titres

Au tableau du championnat du monde, Jorge Martin est en embuscade depuis le GP du Japon au moins, avec seulement trois points de retard. Vendredi, lors du GP d'Indonésie, Francesco "Pecco" Bagnaia ne s'est jamais retrouvé en tête absolue et a même manqué l'entrée directe en Q2 après une phase jaune défavorable et une frayeur à la fin de la deuxième séance d'entraînement. Pourtant, le champion du monde était prêt à plaisanter lors de son tour de presse : "C'est juste parce que vous avez trop parlé de Marc hier, alors j'ai voulu en parler davantage aujourd'hui", a-t-il rigolé.

L'Italien de 26 ans a toutefois abordé son analyse après sa 16e place avec beaucoup plus de sérieux : "Honnêtement, je ne m'attendais pas à rater la Q2. Mon feeling avec la moto est enfin revenu, je peux freiner très fort et la vitesse en virage est incroyable. Le niveau d'adhérence est également très élevé par rapport aux trois ou quatre dernières courses. J'étais donc très heureux".

"Nous nous sommes améliorés, mais nous avons malheureusement perdu un peu du côté de l'électronique", a poursuivi le pilote officiel Ducati. "Aujourd'hui, l'électronique n'a pas fonctionné comme nous l'attendions. C'est peut-être dû aux autres pneus ou au nouvel asphalte, peut-être que j'ai eu du mal pour cette raison. Normalement, notre moto est toujours très douce à l'accélération et au freinage, mais aujourd'hui, elle était très agressive. Ma roue arrière a dérapé dans des situations où je ne m'y attendais pas".

C'est notamment le cas lors de son dernier tour volant au virage 15. Bagnaia est resté assis sur sa GP23, mais il est allé loin, manquant ainsi l'occasion d'améliorer son temps - et de se qualifier à coup sûr pour la deuxième séance de qualifications. "La glissade sur le frein lors de mon 'time attack' s'est produite à un moment où le frein moteur intervenait assez peu. Glisser sur la roue arrière de cette manière est assez étrange".

Mais en même temps, Pecco a souligné : "Je suis content que le problème soit du côté de l'électronique - et ce n'est pas vraiment un problème, c'est juste quelque chose que nous devons mieux régler. Je suis donc presque sûr qu'il sera plus facile d'améliorer cet aspect. S'il s'agissait d'un problème de set-up, ce serait certainement plus difficile".

Le fait est que, pour la première fois depuis le GP d'Espagne fin avril, le champion en titre devra passer par la Q1 samedi à Lombok. Toujours est-il qu'à Jerez, Bagnaia a ensuite remporté son deuxième des cinq Grands Prix de la saison.

C'est aussi pour cette raison que le leader du championnat du monde a souligné en vue de samedi : "Je ne me fais pas trop de soucis. Comme je l'ai dit, je sais aussi très bien que nous devons travailler sur l'électronique, et c'est un aspect qui peut être amélioré plus facilement. Mais il est clair que demain sera intéressant. Nous n'avons qu'une ligne idéale très étroite, et en dehors de celle-ci, c'est très sale. Partir à l'arrière pourrait donc être un problème. Car les dépassements ne sont pas faciles ici - c'est déjà le cas dans une situation normale, mais c'est encore pire ainsi. Il sera donc très important de partir devant".

En raison d'un décalage horaire de six heures, la Q1 débutera samedi à 4h50, heure d'Europe centrale. Le sprint suivra au petit-déjeuner à 9 heures(voir l'horaire complet).

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736