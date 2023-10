Pecco Bagnaia (Ducati/16°) voleva fare notizia

Nella classifica del Campionato del Mondo, Jorge Martin è in agguato con un distacco di soli tre punti al massimo dal GP del Giappone. Venerdì, Francesco "Pecco" Bagnaia non è mai stato al top assoluto nel GP d'Indonesia e, dopo una fase gialla sfavorevole e un momento di shock nel finale delle seconde prove, ha anche mancato l'accesso diretto alla Q2. Tuttavia, il Campione del Mondo è stato di umore scherzoso nel suo incontro con la stampa: "È solo perché ieri avete parlato troppo di Marc, quindi oggi volevo essere più presente", ha detto ridendo.

Tuttavia, il 26enne italiano ha adottato un approccio molto più serio alla sua analisi dopo il 16° posto: "Onestamente, non mi aspettavo di perdere la Q2. Il feeling con la moto è finalmente tornato, posso frenare molto forte e la velocità in curva è incredibile. Anche il livello di aderenza è molto alto rispetto alle ultime tre o quattro gare. Quindi sono molto contento".

"Abbiamo migliorato, ma purtroppo abbiamo perso qualcosa dal punto di vista dell'elettronica", ha continuato il pilota della Ducati. "L'elettronica oggi non ha funzionato come ci aspettavamo. Forse è colpa delle gomme diverse o del nuovo asfalto, forse ho fatto fatica per questo motivo. Normalmente la nostra moto è sempre molto fluida in accelerazione e in frenata, ma oggi era molto aggressiva. La mia ruota posteriore è scivolata in situazioni in cui non me l'aspettavo".

Questo è stato il caso del suo ultimo giro volante alla curva 15, dove Bagnaia è rimasto in sella alla sua GP23 ma è andato largo, perdendo la possibilità di migliorare il suo tempo e di assicurarsi un posto nella seconda sessione di qualifiche. "La scivolata sul freno durante il mio 'time attack' è avvenuta in un momento in cui il freno motore interviene abbastanza poco. Scivolare via sulla ruota posteriore in quel modo è piuttosto strano".

Allo stesso tempo, Pecco ha anche sottolineato: "Sono contento che il problema sia sul lato dell'elettronica - e non è un vero problema, è solo qualcosa che dobbiamo regolare meglio. Quindi sono abbastanza sicuro che sarà più facile migliorare questo aspetto. Se fosse stato un problema di set-up, sarebbe stato sicuramente più difficile".

Fatto: per la prima volta dal GP di Spagna di fine aprile, il campione in carica dovrà fare i conti con le deviazioni della Q1 di sabato a Lombok. Dopo tutto, a Jerez Bagnaia ha vinto il suo secondo dei cinque Gran Premi disputati finora in questa stagione.

Questo è uno dei motivi per cui il leader del campionato mondiale ha sottolineato in vista di sabato: "Non sono troppo preoccupato. Come ho detto, so bene che dobbiamo lavorare sull'elettronica e che questo è un aspetto più facile da migliorare. Ma sicuramente domani sarà interessante. Abbiamo solo una linea di corsa stretta e fuori è molto sporca. Quindi partire dal fondo potrebbe essere un problema. Perché qui sorpassare non è facile: lo è già in una situazione normale, ma in questo caso è ancora peggio. Quindi sarà molto importante partire davanti".

La Q1 inizia alle 4.50 ora dell'Europa centrale di sabato, a causa del fuso orario di sei ore. La volata segue alle 9 del mattino per la colazione(vedi programma completo).

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13.10.2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736