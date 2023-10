Pecco Bagnaia (Ducati/16ª) queria fazer as manchetes

O líder do Campeonato do Mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, tem de se desviar da Q1 no GP da Indonésia, em Lombok, no sábado, mas ainda estava de bom humor após os treinos de sexta-feira.

Na classificação do Campeonato do Mundo, Jorge Martin tem estado numa posição de espreita com uma diferença de apenas três pontos, o mais tardar, desde o GP do Japão. Na sexta-feira, Francesco "Pecco" Bagnaia nunca esteve no topo absoluto do GP da Indonésia e, após uma fase amarela desfavorável e um momento de choque no final da segunda sessão de treinos, também não conseguiu entrar diretamente na Q2. No entanto, o Campeão do Mundo estava a brincar na sua conferência de imprensa: "É só porque falaram demasiado do Marc ontem, por isso quis ser mais um tema hoje", riu-se.

No entanto, o italiano de 26 anos adoptou uma abordagem muito mais séria na sua análise após terminar em 16º: "Honestamente, não esperava perder a Q2. A minha sensação com a moto está finalmente de volta, consigo travar muito forte e a velocidade em curva é incrível. O nível de aderência também é muito elevado em comparação com as últimas três ou quatro corridas. Por isso, fiquei muito contente."

"Melhorámos, mas infelizmente perdemos algo na parte eletrónica," continuou o piloto de fábrica da Ducati. "A eletrónica não funcionou como esperávamos hoje. Talvez seja por causa dos pneus diferentes ou do novo asfalto, talvez eu tenha lutado por esse motivo. Normalmente a nossa moto é sempre muito suave na aceleração e nos travões, mas hoje foi muito agressiva. A minha roda traseira escorregou em situações em que não estava à espera."

Foi o que aconteceu na sua última volta de teste na curva 15, em que Bagnaia se manteve na sua GP23, mas foi para fora, perdendo a oportunidade de melhorar o seu tempo - e garantir o seu lugar na segunda sessão de qualificação. "O deslize no travão durante o meu 'time attack' aconteceu numa altura em que o travão motor intervém muito pouco. Escorregar sobre a roda traseira desta forma é bastante estranho".

Ao mesmo tempo, Pecco também sublinhou: "Estou contente por o problema ser do lado da eletrónica - e não é realmente um problema, é apenas algo que temos de ajustar melhor. Por isso, tenho a certeza de que será mais fácil melhorar esse aspeto. Se fosse um problema de configuração, seria mais difícil de certeza."

Facto: Pela primeira vez desde o GP de Espanha, no final de abril, o campeão em título vai ter de se desviar da Q1 no sábado, em Lombok. Afinal de contas, em Jerez Bagnaia ganhou o seu segundo de cinco Grandes Prémios até agora nesta época.

Esta é uma das razões pelas quais o líder do campeonato do mundo enfatizou, tendo em vista o sábado: "Não estou muito preocupado. Como já disse, também sei muito bem que temos de trabalhar na eletrónica e esse é um aspeto que é mais fácil de melhorar. Mas claro, amanhã vai ser interessante. Só temos uma linha de corrida estreita e, fora dela, está muito suja. Por isso, começar de trás pode ser um problema. Porque ultrapassar não é fácil aqui - já é o caso numa situação normal, mas é ainda pior assim. Por isso, será muito importante começar na frente".

A Q1 começa às 4h50, hora da Europa Central, no sábado, devido à diferença horária de seis horas. O sprint segue-se às 9h00 para o pequeno-almoço(ver calendário completo).

Resultado dos treinos de MotoGP, Mandalika (13.10.2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,154 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4º Binder, KTM, + 0,288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0,755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0,893

13º Zarco, Ducati, + 0,983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16º Bagnaia, Ducati, + 1,161

17º Nakagami, Honda, + 1,181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19º Mir, Honda, + 1,653

20º Bastianini, Ducati, + 1,734

21º Rins, Honda, + 1,952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736