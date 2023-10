Maverick Viñales (Aprilia/2º): Todavía demasiado entusiasta

Los ases de fábrica de Aprilia se han puesto las pilas este viernes en Mandalika a la hora de buscar tiempos por la tarde. Aleix Espargaró y Maverick Viñales formaron incluso un doblete, por delante del convaleciente Marco Bezzecchi (Mooney VR46) con la primera Desmosedici.

Viñales perdió casi dos décimas respecto a su compañero Aleix Espargaró: "No quería hacerme ilusiones hasta estar aquí. La pista tiene un asfalto nuevo y tenemos unos neumáticos bastante diferentes. Quizá por eso la moto funciona muy bien", describió Viñales.

"Tenemos que entender por qué va tan bien", intervino el español de 28 años. "Es importante entenderlo y obtener información. Luego tenemos que aplicar estos hallazgos a las pistas en las que las cosas no van tan bien. Tenemos que seguir trabajando. Pero es un buen comienzo de fin de semana cuando funciona bien desde el principio".

No ha ido como la seda, ni mucho menos: "He tenido muchas banderas amarillas y he tenido que parar una vuelta varias veces. En algunas curvas soy demasiado entusiasta, todavía tengo que aprender, soy demasiado rápido ahí. Pero en general es muy positivo. Aún tenemos que entender cómo son los neumáticos y cómo cuidarlos durante mucho tiempo".

Sobre la pista de Lombok, Viñales informa: "De momento hay mucho agarre aquí. Para mí, todos los sectores son buenos, el ritmo es bueno. Pero en algunas zonas me he pasado de frenada y he entrado un poco en la zona sucia. Las zonas de frenada son complicadas, sólo hay una línea muy estrecha. En Argentina es parecido al viernes. También allí tienes una línea diferente el viernes que después. Pero sin duda es mejor aquí ahora que en 2022. Ahora no tienes problemas detrás de un piloto con las piedras voladoras y demás, como el año pasado".

Pero el español también sabe que "tuve algunos problemas con el primer neumático. Luego pasamos al neumático medio, pero no funcionó así. Mañana trabajaremos en el ritmo. No estoy preocupado por el ritmo. Aleix está trabajando bien y nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo. Los demás seguramente darán un gran paso mañana, así que tenemos que seguir empujando y llevar la moto al límite."

Resultado Entrenamientos MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 mins.

2º Viñales, Aprilia, + 0.154 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.170

4º Binder, KTM, + 0.288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0.755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0.893

13º Zarco, Ducati, + 0.983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.087

16º Bagnaia, Ducati, + 1.161

17º Nakagami, Honda, + 1.181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19º Mir, Honda, + 1.653

20º Bastianini, Ducati, + 1.734

21º Rins, Honda, + 1.952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.102 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0.759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736