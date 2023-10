Maverick Viñales (Aprilia/2e) : Encore trop enthousiaste

Les as de l'usine Aprilia ont pris les devants vendredi à Mandalika, lorsque la chasse aux temps a commencé dans l'après-midi. Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont alors même formé une double tête, devant le convalescent Marco Bezzecchi (Mooney VR46) avec la première Desmosedici.

Viñales a perdu près de deux dixièmes sur son coéquipier Aleix Espargaró : "Je ne voulais pas me faire d'illusions avant de venir ici. La piste a en effet un nouvel asphalte et nous avons des pneus assez différents. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle la moto fonctionne très bien", a expliqué Viñales.

"Nous devons comprendre pourquoi cela fonctionne si bien", a lancé l'Espagnol de 28 ans. "Il est important de comprendre et d'obtenir des informations. Nous devons ensuite appliquer ces connaissances sur les pistes où cela ne se passe pas bien. Nous devons continuer à travailler. Mais c'est un bon début de week-end quand cela fonctionne bien tout de suite".

Les choses ne se sont pas déroulées sans accroc, loin de là : "J'ai pris beaucoup de drapeaux jaunes et j'ai dû interrompre un tour à plusieurs reprises. Dans certains virages, je suis trop enthousiaste, je dois encore apprendre, je suis tout simplement trop rapide. Mais dans l'ensemble, c'est très positif. Nous devons encore comprendre ce qu'il en est des pneus et comment les préserver longtemps".

En ce qui concerne la piste de Lombok, Viñales raconte : "Il y a beaucoup de grip ici en ce moment. Pour moi, chaque secteur est bon, le rythme est bon. Mais dans certains secteurs, j'ai manqué le virage et je suis allé un peu dans la zone sale. Les zones de freinage sont piégeuses, il n'y a qu'une seule ligne très étroite. En Argentine, c'est pareil le vendredi. Là aussi, on a une autre ligne le vendredi que plus tard. Mais c'est définitivement mieux ici qu'en 2022. Vous n'avez plus de problèmes derrière un pilote avec les pierres volantes et autres, comme c'était le cas l'an dernier".

Mais l'Espagnol sait aussi : "J'ai eu quelques problèmes avec le premier pneu. Ensuite, nous sommes passés au pneu médium, mais il n'a pas fonctionné de la même manière. Demain, nous travaillerons sur le rythme. Je ne suis pas inquiet pour le rythme. Aleix travaille bien et nous aussi nous faisons notre travail. Les autres vont certainement faire un grand pas demain, nous devons donc continuer à mettre la pression et pousser la moto à la limite".

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736