Maverick Viñales (Aprilia/2°): Ancora troppo entusiasta

Gli assi di casa Aprilia hanno avuto il naso davanti a sé venerdì a Mandalika quando si è trattato di inseguire i tempi nel pomeriggio. Aleix Espargaró e Maverick Viñales hanno addirittura formato una doppietta, precedendo il convalescente Marco Bezzecchi (Mooney VR46) con la prima Desmosedici.

Viñales ha perso quasi due decimi dal suo compagno di squadra Aleix Espargaró: "Non volevo illudermi prima di essere qui. La pista ha un nuovo asfalto e abbiamo gomme molto diverse. Forse è per questo che la moto funziona molto bene", ha descritto Viñales.

"Dobbiamo capire perché va così bene", ha aggiunto il 28enne spagnolo. "È importante capirlo e ottenere informazioni. Dobbiamo poi applicare questi risultati alle piste in cui le cose non vanno così bene. Dobbiamo continuare a lavorare. Ma è un buon inizio di weekend quando funziona subito bene".

Non è andata affatto liscia: "Ho avuto molte bandiere gialle e ho dovuto fermarmi un paio di volte. In alcune curve sono troppo entusiasta, devo ancora imparare, sono troppo veloce. Ma nel complesso è molto positivo. Dobbiamo ancora capire come funziona con le gomme e dobbiamo capire come prenderci cura di loro per molto tempo".

Sulla pista di Lombok, Viñales ha dichiarato: "Al momento c'è molto grip qui. Per me ogni settore è buono, il ritmo è buono. Ma in alcuni settori ho sbagliato la curva e sono andato un po' nello sporco. Le zone di frenata sono difficili, c'è solo una linea molto stretta. In Argentina è simile al venerdì. Anche lì c'è una linea diversa il venerdì rispetto al giorno dopo. Ma qui è sicuramente meglio che nel 2022. Non ci sono problemi dietro a un pilota con le pietre volanti e così via, come accadeva l'anno scorso".

Ma lo spagnolo sa anche che "ho avuto qualche problema con la prima gomma. Poi siamo passati alla gomma media, ma non ha funzionato. Domani lavoreremo sul ritmo. Non sono preoccupato per il ritmo. Aleix sta lavorando bene e anche noi stiamo facendo il nostro lavoro. Gli altri faranno sicuramente un grande passo domani, quindi dobbiamo continuare a spingere e portare la moto al limite".

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736