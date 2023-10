Maverick Viñales (Aprilia/2º): Ainda demasiado entusiasmado

Os ases de fábrica da Aprilia estiveram na frente na sexta-feira em Mandalika quando se tratou de perseguir os tempos da tarde. Aleix Espargaró e Maverick Viñales chegaram mesmo a formar uma dupla, à frente do convalescente Marco Bezzecchi (Mooney VR46) com a primeira Desmosedici.

Viñales perdeu quase dois décimos para o seu companheiro de equipa Aleix Espargaró: "Não queria ter muitas esperanças até estarmos aqui. A pista tem um asfalto novo e temos pneus bastante diferentes. Talvez seja por isso que a mota funciona muito bem", descreveu Viñales.

"Temos de perceber porque é que está a correr tão bem", acrescentou o espanhol de 28 anos. "É importante entender isso e obter informações. Depois, temos de aplicar essas descobertas nas pistas onde as coisas não estão a correr tão bem. Temos de continuar a trabalhar. Mas é um bom começo para o fim de semana quando funciona bem logo de início."

O fim de semana não correu de forma alguma bem: "Tive muitas bandeiras amarelas e tive de parar algumas vezes. Estou demasiado entusiasmado em algumas curvas, ainda tenho de aprender, sou demasiado rápido nelas. Mas, no geral, é muito positivo. Ainda temos de perceber como é que os pneus funcionam e temos de perceber como cuidar deles durante muito tempo".

Sobre a pista de Lombok, Viñales diz: "De momento, há muita aderência aqui. Para mim, todos os sectores são bons, o ritmo é bom. Mas em algumas zonas falhei a curva e entrei um pouco na zona suja. As zonas de travagem são complicadas, só há uma linha muito apertada. Na Argentina é semelhante à sexta-feira. Também lá temos uma linha diferente na sexta-feira do que mais tarde. Mas é definitivamente melhor aqui agora do que em 2022. Não temos problemas atrás de um piloto agora com as pedras voadoras e assim por diante, como no ano passado".

Mas o espanhol também sabe: "Tive alguns problemas com o primeiro pneu. Depois passámos para o pneu médio, mas não funcionou assim. Amanhã vamos trabalhar no ritmo. Não estou preocupado com o ritmo. O Aleix está a trabalhar bem e nós também estamos a fazer o nosso trabalho. Os outros vão certamente dar um grande passo amanhã, por isso temos de continuar a esforçar-nos e levar a moto ao limite."

Resultado dos treinos de MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,154 seg.

3.º Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4º Binder, KTM, + 0,288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0,755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0,893

13º Zarco, Ducati, + 0,983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16º Bagnaia, Ducati, + 1,161

17º Nakagami, Honda, + 1,181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19º Mir, Honda, + 1,653

20º Bastianini, Ducati, + 1,734

21º Rins, Honda, + 1,952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736