Di Giannantonio (8º): "Demasiada poca confianza y paciencia".

Entrar en boxes como el tercer mejor piloto de Ducati tras la primera jornada de entrenamientos es básicamente un resultado positivo esta temporada. "Tenía muchas ganas de confirmar la buena impresión de Motegi. Aunque aquí el trazado y el agarre son completamente diferentes. Por eso estoy muy satisfecho tras el primer día de entrenamientos", ha resumido su actuación Fabio Di Giannantonio (25).

"He sido rápido inmediatamente y también con todos los tipos de neumáticos", ha dicho el actual 16º piloto de la general de MotoGP. "Eso es especialmente importante en Mandalika porque aquí sólo hay una línea de carrera estrecha. Al lado, enseguida se ensucia. Por eso hay que pilotar con mucha precisión".

Para la Q2 del sábado, "Diggia" aún ve potencial. "Tuvimos algunos problemas en las curvas rápidas del segundo sector. La rueda delantera seguía siendo demasiado inestable allí".

Sin embargo, las perspectivas de carrera del italiano de 25 años, que tiene que dejar su asiento a Marc Márquez en 2024, también son inestables. Lógicamente, eso interesó casi más en su rueda de prensa que su apuesta indonesia a los mandos de la Ducati GP22 del año pasado.

"No me agobia esta situación. Piloto con la cabeza despejada y siempre doy el 100%", aseguró Di Giannantonio. "Siempre he dicho que 2022 no cuenta para mí. Esta temporada es mi verdadera temporada de novato y hemos trabajado mucho. MotoGP es una de las carreras más duras del mundo. Y ahora empiezan a llegar los buenos resultados".

Diggia había mantenido la esperanza de seguir con Gresini hasta el final. "Pero ahora que mi rendimiento es bueno, van a fichar a otro piloto", evita el romano mencionar a su sucesor por su nombre. Está luchando contra su destino. "Al equipo le ha faltado un poco de paciencia y confianza en mí. No lo veo como que mi mejora de rendimiento haya llegado demasiado tarde. Fue un proceso normal. Pero tampoco sentí nunca la misma confianza que el equipo dio a Alex Márquez".

Resultado Entrenamientos MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 mins.

2º Viñales, Aprilia, + 0.154 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.170

4º Binder, KTM, + 0.288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0.725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0.755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.802

12º Marini, Ducati, + 0.893

13º Zarco, Ducati, + 0.983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.087

16º Bagnaia, Ducati, + 1.161

17º Nakagami, Honda, + 1.181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19º Mir, Honda, + 1.653

20º Bastianini, Ducati, + 1.734

21º Rins, Honda, + 1.952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.102 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0.759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736