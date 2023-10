Di Giannantonio (8e) : "Manque de confiance et de patience".

Rentrer dans les stands en tant que troisième meilleur pilote Ducati après la première journée d'essais est en principe un résultat positif cette saison. "Je voulais absolument confirmer la bonne impression de Motegi. Même si le tracé et l'adhérence sont totalement différents ici. C'est pourquoi je suis très satisfait après cette première journée d'entraînement", a résumé Fabio Di Giannantonio (25 ans).

"J'ai été rapide tout de suite et aussi avec tous les types de pneus", a déclaré l'actuel 16e du classement général MotoGP. "C'est particulièrement important à Mandalika, car il n'y a qu'une seule ligne idéale étroite. À côté, c'est tout de suite sale. Il faut donc conduire avec une grande précision".

Pour la Q2 de samedi, "Diggia" voit encore du potentiel. "Nous avons eu un peu de mal dans les virages rapides du deuxième secteur. Là, la roue avant était encore trop agitée".

Inquiétantes sont toutefois aussi les perspectives professionnelles de l'Italien de 25 ans, qui devra céder sa place à Marc Márquez en 2024. Logiquement, cela a presque suscité plus d'intérêt lors de son tour de presse que ses courses d'application indonésiennes sur la Ducati GP22 de l'année dernière.

"Cette situation ne me pèse pas. Je roule l'esprit libre et me donne toujours à 100%", a assuré Di Giannantonio. "J'ai toujours dit que 2022 ne comptait pas pour moi. Cette saison est ma vraie saison de rookie et nous avons beaucoup travaillé. Le MotoGP est l'une des séries de courses les plus difficiles au monde. Et maintenant, les bons résultats commencent à arriver".

Jusqu'à la fin, Diggia avait nourri l'espoir de rester chez Gresini. "Mais maintenant que mes performances sont bonnes, ils engagent un autre pilote", explique le Romain en évitant au maximum de mentionner le nom de son successeur. Il se débat avec son destin. "L'équipe a simplement manqué de patience et de confiance en moi. Je ne considère pas que l'amélioration de mes performances est arrivée trop tard. C'était un processus normal. Mais je n'ai jamais non plus ressenti la même confiance que celle que l'équipe a accordée à Alex Márquez".

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736