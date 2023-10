Di Giannantonio (8°): "Troppa poca fiducia e pazienza".

Il primo obiettivo di Fabio Di Giannantonio in Indonesia è quello di confermare la sua tendenza alla crescita. Venerdì ci è riuscito in modo ammirevole. Tuttavia, si rammarica di non aver ricevuto maggiore fiducia da Gresini.

Entrare ai box come terzo miglior pilota Ducati dopo la prima giornata di prove è sostanzialmente un risultato positivo in questa stagione. "Volevo davvero confermare la buona impressione avuta a Motegi. Anche se qui il layout e il grip sono completamente diversi. Per questo sono molto soddisfatto dopo la prima giornata di prove", ha riassunto Fabio Di Giannantonio (25).

"Sono stato subito veloce e anche con tutti i tipi di gomme", ha detto l'attuale 16° pilota della MotoGP. "Questo è particolarmente importante a Mandalika perché qui c'è solo una linea di gara stretta. E poi c'è subito la sporcizia. Ecco perché bisogna guidare in modo molto preciso".

Per la Q2 di sabato, "Diggia" vede ancora del potenziale. "Abbiamo avuto qualche problema nelle curve veloci del secondo settore. La ruota anteriore era ancora troppo instabile".

Tuttavia, anche le prospettive di carriera del 25enne italiano, che dovrà lasciare il posto a Marc Márquez nel 2024, sono incerte. Logicamente, questo aspetto è stato quasi più interessante nel suo incontro con la stampa rispetto alla sua candidatura indonesiana in sella alla Ducati GP22 dello scorso anno.

"Questa situazione non mi pesa. Corro con la mente sgombra e do sempre il 100 per cento", ha assicurato Di Giannantonio. "Ho sempre detto che per me il 2022 non conta. Questa stagione è la mia vera stagione da rookie e abbiamo lavorato molto. La MotoGP è una delle gare più difficili al mondo. E ora cominciano ad arrivare i buoni risultati".

Diggia ha sperato di rimanere con Gresini fino alla fine. "Ma ora che le mie prestazioni sono giuste, stanno ingaggiando un altro pilota", evita di fare il nome del suo successore. È in difficoltà con il suo destino. "La squadra non ha avuto pazienza e fiducia in me. Non vedo come un miglioramento delle mie prestazioni sia arrivato troppo tardi. È stato un processo normale. Ma non ho mai sentito la stessa fiducia che il team ha dato ad Alex Márquez".

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736