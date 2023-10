Di Giannantonio (8º): "Demasiada falta de confiança e paciência".

Chegar às boxes como o terceiro melhor piloto da Ducati após o primeiro dia de treinos é basicamente um resultado positivo nesta época. "Queria mesmo confirmar a boa impressão de Motegi. Embora o traçado e a aderência sejam completamente diferentes aqui. É por isso que estou muito satisfeito após o primeiro dia de treinos," Fabio Di Giannantonio (25) resumiu o seu desempenho.

"Fui rápido de imediato e também com todos os tipos de pneus," disse o atual 16º piloto da geral de MotoGP. "Isso é especialmente importante em Mandalika porque aqui só há uma linha de corrida estreita. Ao lado dela, está imediatamente suja. É por isso que temos de rodar com muita precisão."

Para a Q2 no sábado, "Diggia" ainda vê potencial. "Tivemos alguns problemas nas curvas rápidas do segundo sector. A roda dianteira ainda estava demasiado instável."

No entanto, as perspetivas de carreira do italiano de 25 anos, que tem de deixar o seu lugar para Marc Márquez em 2024, também não estão definidas. Logicamente, isso foi quase de maior interesse em sua rodada de imprensa do que sua oferta indonésia na Ducati GP22 do ano passado.

"Não me sinto incomodado com esta situação. Ando de cabeça fria e dou sempre 100 por cento", garantiu Di Giannantonio. "Sempre disse que 2022 não conta para mim. Esta época é a minha verdadeira época de estreante e temos trabalhado muito. O MotoGP é uma das corridas mais difíceis do mundo. E agora os bons resultados estão a começar a aparecer".

Diggia tinha esperança de ficar com a Gresini até ao fim. "Mas agora que o meu desempenho é bom, eles estão a contratar outro piloto", o romano evita mencionar o nome do seu sucessor. O seu destino é difícil de aceitar. "A equipa não teve um pouco de paciência e confiança em mim. Não considero que o meu desempenho tenha melhorado demasiado tarde. Foi um processo normal. Mas também nunca senti a mesma confiança que a equipa deu ao Alex Márquez."

Resultado dos treinos de MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,154 seg.

3.º Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4º Binder, KTM, + 0,288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0,755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0,893

13º Zarco, Ducati, + 0,983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16º Bagnaia, Ducati, + 1,161

17º Nakagami, Honda, + 1,181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19º Mir, Honda, + 1,653

20º Bastianini, Ducati, + 1,734

21º Rins, Honda, + 1,952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736