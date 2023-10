Fabio Quartararo (10e) : "C'est un peu décevant".

Il y a un an et demi, lors du premier Grand Prix sur le circuit de Mandalika Street, Fabio Quartararo avait décroché la pole position et pris la deuxième place de la course sous la pluie derrière Miguel Oliveira.

De retour sur l'île de Lombok, le Français s'est d'abord classé 12e le matin, avant de se hisser à la 10e place lors de la course contre la montre de l'après-midi, ne perdant que 8 dixièmes de seconde sur le leader Aleix Espargaró et n'accusant qu'un retard de moins de 2 km/h sur la vitesse de pointe (312,2 km/h). Il faut dire que la plus longue ligne droite ne fait que 507 mètres.

"J'ai fait quelques très bons tours, notamment dans le 'time attack'. Cependant, des drapeaux jaunes ont été agités à deux reprises et mes bons tours ont été annulés", a décrit Quartararo.

Malgré tout, l'ex-champion du monde était satisfait d'avoir limité les dégâts pour lui et pour l'équipe d'usine Yamaha. "C'était une journée positive. J'espère que nous pourrons nous améliorer encore un peu plus samedi".

Un bémol a été apporté par la nouvelle construction de pneus plus stable que Michelin avait emportée en Indonésie. "Je ne me rendais pas compte au départ que la carcasse était différente de celle de l'an dernier", a admis le pilote de 24 ans. "C'était un peu décevant parce que je savais que la construction plus tendre était meilleure pour nous. La carcasse plus rigide aggrave nos problèmes de traction".

Puis "El Diablo" a corrigé sa déclaration : "En réalité, notre moto réagit de la même manière à toutes les constructions. Mais la carcasse la plus rigide est un avantage pour les autres - plus la construction est rigide, plus les autres gars roulent vite. Nous, par contre, nous faisons du surplace avec toutes les constructions" !

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736